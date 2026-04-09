Komminister (100%) sökes till Sala Norrby Möklinta pastorat - två tjänster
Tjänst 1 - Komminister 100%:
Sala Norrby Möklinta pastorat söker en församlingspräst med särskild inriktning mot ungdomar.
Om Sala Norrby Möklinta pastorat
Sala Norrby Möklinta pastorat omfattar drygt 9 000 medlemmar. Pastoratet består av tre församlingar och fyra kyrkor. I pastoratet arbetar ca 35 anställda tillsammans med många engagerade förtroendevalda och ideella.
Konfirmand- och ungdomsarbetet bedrivs centralt i Sala. Vi har många konfirmander och unga ledare i grupperna. Församlingshemmet Mikaelsgården, där verksamheten bedrivs, ligger mitt emellan kommunens två högstadieskolor. Pastoratet har många goda relationer till skolan och är en naturlig samverkanspartner. Det finns ett rikt musikliv med körer för alla åldrar i pastoratet. Barn, ungdomar och deras familjer intar en särskild plats i pastoratets verksamhet. Här finns också en aktiv Svenska kyrkans unga-avdelning att samverka med.Publiceringsdatum2026-04-09Om tjänsten
Tjänsten är till största delen inriktad mot pastoratets konfirmand- och ungdomsarbete. I tjänsten ingår lägerverksamhet. Arbete kan ske på lov och helger samt regelbundet på kvällstid. En del av tjänsten kan innebära att vara med i ett församlingsråd och då ha ett visst områdesansvar. Du har din arbetsplats i Sala men kyrkliga handlingar och gudstjänster förekommer i hela pastoratet. Tillträde: senast 1 september eller efter överenskommelse.
Om dig - kvalifikationer
Vi söker dig som är prästvigd och väl förankrad i kyrkans liv och vill arbeta med ungdomar och konfirmander. Du är en trygg vuxen och lyhörd för unga människor. Du har förmåga att skapa delaktighet, är en god teolog och väl insatt i Svenska kyrkans tro och tradition. Vi önskar att du har B-körkort. I pastoratet finns tillgång till bil för tjänsteärenden.
Frågor besvaras av:
Kyrkoherde Andreas Wejderstam, andreas.wejderstam@svenskakyrkan.se
073-66 55 411
Varmt välkommen med din ansökan bestående av CV och ett personligt brev senast 3 maj till sala.pastorat@svenskakyrkan.se
Ange i ämnesraden vilken tjänst du söker, exempelvis "Tjänst 1 - Komminister 100%"
Tjänst 2 - Komminister 100%:
Efter en pensionsavgång söker vi dig som är intresserad av en kombinerad tjänst dels som fängelsepräst på Salbergaastalten, en klass ett-anstalt, dels som församlingspräst i Sala Norrby Möklinta pastoratet.
Sala Norrby Möklinta pastorat omfattar drygt 9 000 medlemmar. Pastoratet består av tre församlingar och fyra kyrkor. I pastoratet arbetar ca 35 anställda tillsammans med många engagerade förtroendevalda och ideella.
Som deltidspräst på Salbergaanstalten arbetar du i ett NAV-team bestående av ytterligare ett par medarbetare från pastoratet samt tillsammans med andra kyrkor och samfund och religiösa traditioner. Arbetsuppgifterna innebär fokus på enskilda själavårdssamtal, bikt, gudstjänster och andakter. Andra arbetsuppgifter i form av gruppverksamhet som retreater kan förekomma beroende på erfarenhet och vad du har fallenhet för. Den andra delen som församlingspräst innebär sedvanliga arbetsuppgifter såsom kyrkliga handlingar och gudstjänster. Tillträde: senast 1 september eller efter överenskommelse.
Om dig - kvalifikationer
Vi söker dig som vill arbeta som fängelsepräst och församlingspräst. Du är som person trygg och stabil. Det är meriterande med erfarenhet av arbete på anstalt. Det är också meriterande om du har fördjupad själavårdsutbildning. Du är väl förankrad i kyrkans liv och är engagerad för uppdraget. Vi ser gärna att du är en god teolog, väl insatt i Svenska kyrkans tro och tradition. Vi önskar att du har B-körkort. I pastoratet finns tillgång till bil för tjänsteärenden. För att komma i fråga för tjänsten krävs säkerhetsprövning av kriminalvården.
Varmt välkommen med din ansökan bestående av CV och ett personligt brev senast 3 maj till sala.pastorat@svenskakyrkan.se
Ange i ämnesraden vilken tjänst du söker, exempelvis "Tjänst 2 - Komminister 100%"
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
E-post: sala.pastorat@svenskakyrkan.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tjänst X - Komminister 100%".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Sala-Norrby-Möklinta Pastorat
(org.nr 252003-4337)
Borgmästare Lundbergs Plan 1 A
)
733 30 SALA
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mikaelsgården
Kyrkoherde
Andreas Wejderstam andreas.wejderstam@svenskakyrkan.se 073-66 55 411
9845788