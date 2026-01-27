Kommande uppdrag inom ekonomi
Vi söker ständigt nya talanger inom ekonomi som är nyfikna på nästa steg i karriären. Vill du arbeta som konsult via oss på Poolia Norr och få möjlighet att utvecklas i varierande och spännande uppdrag? Då är du varmt välkommen att skicka in ditt CV och personliga brev redan idag.
Våra konsultuppdrag inom ekonomi varierar i både längd och innehåll och formas utifrån våra kunders behov - från mindre bolag till större organisationer i norra Sverige. Oavsett om du är i början av din karriär eller har lång erfarenhet vill vi gärna komma i kontakt med dig.
Exempel på vanligt förekommande roller:
• Ekonomiassistent
• Redovisningsekonom
• Löneadministratör / löneekonom
• Business Controller
• Financial Controller
• Administratör med ekonomiinriktning
Observera att detta inte är en specifik tjänst, utan en intresseanmälan för kommande konsultuppdrag inom ekonomi. När vi får in ett uppdrag som matchar din profil hör vi av oss för ett första samtal.
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att lära känna dig!
Om verksamheten
Hos oss på Poolia vill vi att du ska må bra och trivas - både i din roll och i samarbetet med oss. Därför erbjuder vi friskvårdsbidrag, rabatter på träningsanläggningar och regelbundna digitala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension.
Poolias fokus är att tillsätta kvalificerad kompetens inom tjänstemannaområdet. Med lång erfarenhet, djup branschkunskap och en kvalitetssäkrad process matchar vi rätt individ med rätt uppdrag. Vi tror på långsiktiga relationer, personlig kontakt och att varje människa har unika styrkor som förtjänar att tas tillvara.
Rätt individ. På rätt plats. Alltid.
