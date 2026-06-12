Speciallärare/lärare med behörighet i SvA till Nödinge/Kyrkbyskolan
Ale kommun / Grundskollärarjobb / Ale Visa alla grundskollärarjobb i Ale
2026-06-12
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Vi söker dig som vill vara med och forma morgondagens Ale. Hos oss är du med och levererar service och tjänster av bästa kvalitet till Aleborna. Tillsammans skapar 2 500 medarbetare ett Ale, kommunen som fokuserar på invånarna och deras behov. Bli en av oss!
Om arbetsplatsen
Nödinge/Kyrkbyskolan är en F–6-skola belägen i Nödinge i Ale kommun. Här möts cirka 650 elever och engagerade medarbetare i en lärmiljö som präglas av trygghet, höga förväntningar och en stark tro på varje elevs möjlighet att lyckas.
Nödinge/Kyrkbyskolan är en PALS-skola. PALS är ett evidensbaserat värdegrunds- och utvecklingsarbete som genomsyrar hela verksamheten. Genom ett gemensamt förhållningssätt och tydliga förväntningar arbetar vi systematiskt för att främja trygghet, studiero, goda relationer och en positiv skolmiljö där alla elever ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Vi söker en engagerad och kompetent speciallärare eller lärare med behörighet i svenska som andraspråk som vill vara en central del av skolans specialpedagogiska arbete. Du kommer ha ditt huvudsakliga uppdrag på skolans 4-6.
I tjänsten ingår du i skolans specialpedagogiska team där du tillsammans med specialpedagog, elevhälsa, mentorer och ämneslärare arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för elevernas lärande och måluppfyllelse.
Uppdraget
Ditt huvudsakliga fokus är svenska som andraspråk och språkstärkande insatser. Du arbetar både direkt med elever och konsultativt tillsammans med undervisande lärare för att utveckla en tillgänglig och språkutvecklande lärmiljö.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Undervisning i svenska som andraspråk.
Kartläggning, uppföljning och analys av elevers språkutveckling.
Planering och genomförande av riktade språkstärkande insatser.
Handledning och stöd till mentorer och ämneslärare kring språkutvecklande arbetssätt.
Samverkan inom skolans specialpedagogiska team och elevhälsa.
Bidra till skolans systematiska kvalitetsarbete med fokus på språk, inkludering och tillgänglig undervisning.
Medverkan i övergångar och mottagande av nyanlända elever när behov finns.
Vi söker dig som
Är legitimerad lärare med behörighet i svenska som andraspråk och/eller speciallärarexamen.
Har god kunskap om andraspråksutveckling och språkutvecklande undervisning.
Har förmåga att analysera elevers behov och omsätta detta i konkreta pedagogiska insatser.
Ser värdet av nära samarbete med mentorer, ämneslärare och övriga professioner på skolan.
Är relationsskapande, strukturerad och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt.
Har ett inkluderande perspektiv där elevens styrkor och möjligheter står i centrum.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara lyhörd, samarbetsinriktad och initiativtagande. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer med både elever och kollegor och drivs av att utveckla undervisning som stärker elevernas språk, lärande och delaktighet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Intervjuer sker löpande.
Giltigt utdrag från belastningsregister ska visas upp, via digital brevlåda via mejl eller till ansvarig rekryterare när ni träffas i slutfasen (utdraget ska vara giltigt inom 1 år). Ansökningsblanketten hittar du här: Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten
Vår värdegrund bygger på att tillsammans tar vi ansvar och skapar förtroende. Vi är måna om att våra medarbetare i Ale mår bra och erbjuder där det är möjligt flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag samt förmånliga kollektivavtal. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: https://ale.se/om-kommunen/jobba-i-ale-kommun.html
Tillsammans skapar vi möjligheter, här finns en plats för alla och vi har nära till varandra.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Varbi.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Vill du veta mer om hur det är att arbeta i Ale kommun? Läs mer här: Jobba i Ale kommun | Ale kommun
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv.
Dina personuppgifter behandlas i Varbi under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen. Ansökan raderas 24 månader efter avslutande av rekrytering. Om du har ett Varbi-konto kan du använda redigeringen av din profil för att radera, ladda upp och redigera information. Kontakta annars Ale kommun.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ale Kommun
(org.nr 212000-1439), https://ale.se/
Ale torg 7 (visa karta
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449 31 NÖDINGE Arbetsplats
Utbildningsförvaltningen Kontakt
Fackliga representanter nås via Kontaktcenter 0303-703000 Jobbnummer
9961600