Redovisningsansvarig till Enginio
OIO Väst AB / Redovisningsekonomjobb / Göteborg Visa alla redovisningsekonomjobb i Göteborg
2026-06-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos OIO Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en bred och verksamhetsnära roll där du får kombinera ansvar, struktur och samarbete? Vi söker nu en Redovisningsansvarig till Enginio i Göteborg. Här får du ett helhetsansvar för redovisningen samtidigt som du arbetar nära både verksamhet, operations och CFO i en miljö där förändring, tillväxt och utveckling är en naturlig del av vardagen.
Om Enginio
Enginio är ett svenskt teknikbolag som utvecklar en plattform för konsumentaktiveringar och kampanjdriven marknadsföring. Plattformen gör det möjligt för varumärken att samla och hantera kampanjer som cashback, tävlingar och lojalitetsprogram i ett och samma system.
Genom att automatisera hela flödet – från köp och kvittohantering till verifiering och utbetalning – förenklas administrationen samtidigt som kampanjer kan skalas över både digitala och fysiska kanaler.
Samtidigt möjliggör plattformen insamling av realtidsdata och insikter kring kundbeteenden, vilket ger bättre förutsättningar för uppföljning, optimering och mer träffsäkra marknadsföringsinsatser.
Sammanfattningsvis erbjuder Enginio en teknisk infrastruktur som gör det enklare för varumärken att genomföra effektiva, datadrivna och skalbara konsumentkampanjer. Läs mer om Enginio här.
Om tjänsten
Som Redovisningsansvarig på Enginio har du ett övergripande ansvar för att säkerställa en korrekt, effektiv och skalbar redovisningsverksamhet i linje med bolagets fortsatta tillväxt. Du äger den finansiella rapporteringen, bokföringen och efterlevnaden av gällande regelverk och interna standarder, vilket även inkluderar löneadministration och tillhörande processer. Rollen handlar både om att säkerställa stabilitet i det dagliga arbetet och att samtidigt bidra till att utveckla och förbättra arbetssätt som gör ekonomifunktionen mer skalbar över tid.
Utöver det operativa ansvaret har du en viktig roll i att bidra till Enginios företagskultur genom att leva efter bolagets syfte och kärnvärden samt agera som en ambassadör i organisationen.
Du kommer bland annat att:
Ansvara för huvudboksredovisning och avstämningar (GL och underreskontra)
Månatliga, kvartalsvisa och årliga stängningsprocesser
Intäktsredovisning (SaaS och projektbaserade modeller)
Moms, skattedeklarationer och lagstadgad rapportering
Leverantörsreskontra (AP) och kundreskontra (AR)
Lönehantering och samordning med löneleverantörer (löner, skatter, sociala avgifter, pensioner)
Samarbete med revisorer och externa redovisningspartners
Interna kontroller och dokumentation (revisionsspår)
Vi söker dig som harKandidatexamen i redovisning/ekonomi; certifiering är ett plus
4 - 6+ år inom redovisning (inkl. bokslut, rapportering, revision)
Stark kunskap om redovisningsstandarder (K3; IFRS ett plus)
Stark systemkapacitet (ERP, Excel, BI/verktyg)
Erfarenhet av SaaS/uppskalning är ett plus
Gedigen förståelse för lönehantering och efterlevnad
Behärskar svenska och engelska flytande
För att lyckas i rollen ser vi att du trivs i en snabb och affärsnära miljö, där du arbetar strukturerat och lösningsorienterat. Du samarbetar tätt med andra för att driva arbetet framåt och bidrar med energi och engagemang i teamet. Du agerar med hög integritet, är ärlig och respektfull i ditt sätt att arbeta, och du är nyfiken samt öppen för nya lösningar. Som lagspelare bidrar du till helheten, är prestigelös och enkel att samarbeta med i vardagen.
Om anställningen
Detta är en direktrekrytering där du blir anställd ute hos vår partner
Plats: Göteborg
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Om OIO
Vår passion är att hjälpa dig till rätt roll och arbetsplats. Vi är samtidigt medvetna om att du är kräsen och väljer med omsorg inför nästa karriärsteg, det skulle vi också göra. Därför arbetar vi dedikerat i rekryteringsprocessen för att lära känna dig och dina ambitioner. Vi tror nämligen att människor på rätt plats har större chans att nå sin fulla potential. Genom schyssta, okrångliga anställningsvillkor samt ett närvarande ledarskap arbetar vi därefter aktivt med ditt engagemang och din utveckling. På så vis strävar vi efter att bli en självklar karriärpartner för dig. We are as picky as you are. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OIO Väst AB
(org.nr 559351-5835)
Kungsportsavenyen 10 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Kontakt
Linn Lindgren linn.lindgren@oio.se Jobbnummer
9961582