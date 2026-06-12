Verkstadstekniker Till Svemako I Strängnäs
Best Bemanning & Rekrytering I Sverige AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Strängnäs Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Strängnäs
2026-06-12
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-12Om tjänsten
Som svetsare hos SVEMAKO i Strängnäs blir du en viktig del av deras produktion och en värdefull kugge i maskineriet. Arbetsdagen är praktisk och varierande och innefattar både svetsarbete i verkstad och montering i "in house". Du arbetar tillsammans med erfarna kollegor och följer företagets rutiner för kvalitet, tidplan och arbetsmiljö.Dina arbetsuppgifter
Svetsning: Utföra svetsning enligt ritning och arbetsinstruktioner, främst MIG/TIG beroende på arbetsorder.
Läsning av ritningar: Tolka tekniska ritningar, specifikationer och arbetsordrar för att utföra rätt svetsmetod och mått.
Samarbete: Kommunicera med arbetsledare och kollegor för att säkerställa effektivt arbetsflöde och god kvalitet i leveranser.
Montering: Förutom svetsning kommer även montering av maskinskydd att ingå i arbetsuppgifterna.
Vem är du?
Vi söker dig som är noggrann, "har blicken" och trivs med varierande arbetsuppgifter. Du har känsla för kvalitet och arbetar säkert och strukturerat. Du behöver ha erfarenhet av att svetsa i tunnare material. Kanske har du jobbat med svetsning inom fordonsbranchen, eller annan verkstadsindustri där svetsning i tunnare material förekommer?
Vi ser gärna att du har:
Yrkeserfarenhet av svetsning, gärna MIG/TIG och/eller MAG.
Kunskap i att läsa tekniska ritningar och följa arbetsinstruktioner.
Erfarenhet av montering och enklare maskin- och verktygshantering.
Giltiga svetscertifikat eller utbildning är meriterande.
B-körkort är ett krav då verkstaden ligger utanför tätort.Dina personliga egenskaper
Noggrann och kvalitetsmedveten.
Ansvarstagande med högt säkerhetsfokus.
Flexibel och lösningsorienterad vid oförutsedda utmaningar.
God samarbetsförmåga och kommunikativ.
Tekniskt intresserad och sätter stolthet vid ett väl utfört jobb.
Vad vi erbjuder
En trygg arbetsmiljö med kollektivavtal och försäkringar.
En fantastisk arbetsplats belägen i vacker miljö en liten bit utanför Strängnäs.
Arbetsvillkor
Tjänst: Heltid.
Arbetstider: Dagtid.
Placeringsort: Strängnäs.
Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och ett kort personligt brev där du beskriver din erfarenhet av svetsning, vilka svetsmetoder du behärskar och din tillgänglighet. Ange även relevanta certifikat eller behörigheter. Urval sker löpande, så skicka din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7876936-2050729". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556786-7352), https://jobb.bestbemanning.nu
Lärkträdsvägen 1 (visa karta
)
645 41 STRÄNGNÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB Jobbnummer
9961580