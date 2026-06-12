Lärare i Franska åk 6-9 och gymnasiet
Campus Manilla Utbildning AB / Gymnasielärarjobb / Stockholm Visa alla gymnasielärarjobb i Stockholm
2026-06-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Campus Manilla Utbildning AB i Stockholm
Är du en kunnig och inspirerande lärare som söker en utvecklande roll i en vacker och stimulerande miljö? Campus Manilla söker nu en legitimerad lärare i Franska för undervisning i grundskolans årskurs 6-9 och gymnasiet. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, där undervisningstiden är ganska jämnt fördelad mellan grundskola och gymnasium, med start 10 augusti -26 eller enligt överenskommelse.
Om dig
Vi söker dig som brinner för att förbereda eleverna på bästa möjliga sätt inför framtiden. Du är tydlig i ditt ledarskap och brinner för att skapa en god undervisning som anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Du kombinerar goda ämneskunskaper med förmågan att skapa goda relationer och kan tillsammans med hemmen främja elevens allsidiga utveckling. Genom varierad undervisning skapar du ett engagemang för lärandet. Du har förmågan att tydligt kommunicera mål och kravnivåer och ge elever återkoppling som leder lärandet framåt.
Som medarbetare är du reflekterande och prestigelös och driver aktivt samarbete med kollegor för att utveckla undervisningen och verksamheten framåt.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Du kommer att undervisa i Franska i grundskolans årskurs 6-9 och på gymnasiet.
Som lärare på Campus Manilla ansvarar du för att planera, genomföra och utvärdera elevernas lärande. På Campus Manilla tillämpar vi betygsättning från årkurs 4. Du leder lärandet i klassrummet och ansvarar för att eleverna når målen i sina ämnen. Du ingår i ett arbetslag och är ansvarig för att tillsammans med dina kollegor samverka kring elevernas lärande och utveckla verksamheten.
Som lärare i franska har du inget mentorskap. I stället har du lite mer undervisningstid för att ha möjligheten att följa alla elevers progression i ämnet franska hela vägen från årskurs 6 till och med det år de slutar på gymnasiet. Du samverkar med vårdnadshavare och elever och arbetar aktivt med grupp- och motivationsstärkande uppgifter. Vi söker Dig som sätter eleverna, kunskapsmålen och nyfikenheten i första rummet. För att lyckas i lärarrollen på Campus Manilla behöver du ha ett naturligt driv och vara en öppen person som kan se nya spännande möjligheter i lärandet. Du behöver också vara en skicklig relationsbyggare och ha förmågan att skapa laganda och ett genuint intresse för att arbeta med dina ämnen och skolans värdegrund. Övrig information
Tillsvidaretjänst med 6 månaders provanställning enligt Almega friskoleavtal. Tillträde den 10 augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i franska. Du är strukturerad, tydlig och relationsskapande, med förmåga att samarbeta nära både lärare och elevhälsa. Du har ett professionellt förhållningssätt och arbetar lösningsfokuserat med elevens utveckling i centrum.Övrig information
Tillsvidaretjänst med 6 månaders provanställning enligt Almega friskoleavtal. Tillträde den 10 augusti 2026 eller enligt överenskommelse.Om företaget
Campus Manilla drivs av den politiskt och religiöst obundna stiftelsen Carpe Scientia. Skolan drivs helt utan vinstintresse och har ambitionen att utvecklas till Sveriges bästa skola. I våra vackra lokaler på Djurgården finns både grundskola och gymnasium. Totalt har Campus Manilla ca 800 elever från förskoleklass till gymnasiets tredje årskurs och ca. 110 medarbetare.
Skolan präglas av en familjär atmosfär med närhet till både elever, kollegor och skolledning. Korta beslutsvägar ger dig goda möjligheter att vara med och påverka och utveckla verksamheten.
Campus Manillas verksamhet baseras på höga förväntningar - vi visar dagligen att vi förväntar oss mycket av våra elever, och de förväntar sig i gengäld mycket av oss. Vi tror på en genuin närhet till eleven, på lärare som brinner för sina ämnen, på bildning såväl som utbildning och på den samhällsnytta som detta skapar.
Om ansökan
Skicka in din ansökan via E-post, ange referens Lärare Franska, så snart som möjligt. Intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25
E-post: rekrytering@campusmanilla.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Lärare Franska åk 6-9 GR/GY". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Campus Manilla Utbildning AB
(org.nr 556883-4765)
Manillavägen 32 (visa karta
)
115 21 STOCKHOLM Kontakt
Rektor, Grundskolan
Josefin Whitmore josefin.whitmore@campusmanilla.se Jobbnummer
9961592