Teknisk inköpsberedare till industriföretag i Karlskrona
Framtiden i Sverige AB / Inköpar- och marknadsjobb / Karlskrona Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Karlskrona
2026-06-12
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Vill du arbeta i gränssnittet mellan teknik och inköp, i en av Sveriges mest avancerade marina försvarsmiljöer? Här bidrar du till byggandet av ytstridsfartyg och ubåtar för Försvarsmakten – en roll där din noggrannhet och tekniska förståelse blir avgörande för att projektens inköp ska fungera. Tjänsten är ett konsultuppdrag via Framtiden, med placering i Karlskrona.
Om rollen
Som teknisk inköpsberedare verkar du i gränsytan mellan inköpare och tekniska handläggare, med fokus på att analysera tekniska data och upprätthålla artikeldata i systemen. Du stöttar i första hand inköparna i valet av rätt material och bidrar med kunskap om leverantörers förmåga att producera och leverera mot den samlade kravställningen – material som i förlängningen blir delar i avancerade marina försvarssystem.
En av huvuduppgifterna är att skapa nya inköpsartiklar med rätt information i materialkatalogen, så att de blir köpbara. Du arbetar nära projektledare, konstruktörer och inköpare och bidrar med teknisk kompetens som stöd när frågor från leverantörer uppstår.
Sammanfattning av arbetsuppgifter:
Skapa nya inköpsartiklar i materialkatalogen och säkerställa att obligatoriska attribut registreras så att artiklarna blir köpbara
Skapa inköpsanmodan utifrån behov i systemet eller andra materialdrivande underlag, och konsolidera inköp på ett kostnadseffektivt sätt
Anskaffa materiel till projekten där leveranser sker över längre tid (prognosinköp)
Bistå inköpare och övriga funktioner med teknisk kompetens, bland annat vid frågor från leverantörer
Om dig
Vi söker dig som har ett genuint tekniskt intresse och trivs med att arbeta på en detaljerad nivå. Du hanterar ett högt arbetsflöde med god förmåga att planera ditt eget arbete, och har en hög social kompetens – rollen innebär samverkan med många personer och funktioner, så samarbetsvilja, servicekänsla och noggrannhet är avgörande. Stor vikt läggs vid din personliga lämplighet; du kan ha en bred bakgrund och ändå göra ett mycket bra jobb i rollen.
Vi söker dig som har
Relevant Högskole-, Civilingenjörsutbildning inom ekonomi, inköp exempelvis Industriell ekonomi
Minst 1 års relevant arbetslivserfarenhet
Obehindrad svenska och engelska i tal och skrift
Goda kunskaper i Office-program
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning inför anställning, vilket kan medföra krav på visst medborgarskap
Meriterande
Tidigare erfarenhet av reservdelsanskaffning, både den tekniska aspekten och inköp
Kunskap om olika typer av material
Relevant utbildning och relevant arbetslivserfarenhet
Analytisk förmåga och intresse för detaljerPubliceringsdatum2026-06-12Om företaget
Kundföretaget är en ledande aktör inom svensk försvars- och säkerhetsteknik med en stark marin verksamhet i Karlskrona. Här utvecklas, byggs och underhålls några av världens mest avancerade ytstridsfartyg, ubåtar och undervattenssystem för Försvarsmakten och internationella kunder – teknik som bidrar till Sveriges totalförsvar och beredskap. Karlskrona har marin innovation i sitt DNA, och verksamheten befinner sig i ett expansivt skede med stora långsiktiga satsningar.
Du blir en del av en organisation där teknisk inköpsberedning är en central funktion mellan teknik och inköp, och arbetar nära konstruktion, projekt och produktion. Här finns goda möjligheter att utvecklas tillsammans med kompetenta kollegor i en miljö där kvalitet, säkerhet och tillförlitlighet är avgörande.
Mer om företaget på eventuell intervju.
Rekryteringsprocessen
Rekryteringsprocessen består av följande steg: telefonintervju, intervju med rekryterare, personlighetstest, referenstagning samt intervju hos kund. För att söka tjänsten skickar du in ditt CV via länken. Eftersom vi arbetar kompetensbaserat baserar vi inte urvalet på personligt brev – därför efterfrågas inte detta. Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta tjänsten så snart vi hittat rätt person, så skicka din ansökan så snart som möjligt.
Uppdraget är placerat i säkerhetsklass. Inför anställning krävs att du genomgår en säkerhetsprövning och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. Detta kan medföra krav på visst medborgarskap.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
För denna tjänst kommer du vara anställd genom oss på Framtiden och arbeta som konsult hos kundföretaget.Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Kontorstider
Placeringsort: Karlskrona
Omfattning: Heltid
Låter det här som din nästa roll? Skicka in din ansökan redan idag – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52340_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
371 00 KARLSKRONA Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Joakim Borglin joakim@framtiden.com Jobbnummer
9961603