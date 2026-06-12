Produktionspersonal till ledande företag inom livsmedel - Jordbro
Simplex Bemanning AB / Chefsjobb / Haninge Visa alla chefsjobb i Haninge
2026-06-12
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Nu söker vi produktionsmedarbetare till vår kund i Haninge! Vill du vara en viktig del av produktionen, gillar att arbeta i team och uppskattar ett omväxlande arbete? Då är detta tjänsten för dig!
Om jobbet som Produktionsmedarbetare i Haninge – Heltid
Söker du ett jobb där du får vara med och bidra till produktionen i ett företag som växer? Då vill vi träffa dig! Tjänsten är på heltid och du kommer att arbeta i ett engagerat team där ditt arbete kommer att vara viktigt för hela verksamheten. Som produktionsmedarbetare får du möjlighet att utvecklas tillsammans med ett företag som är ledande inom sitt område.
Arbetsuppgifter – Produktion, packning och kvalitet
Arbeta med olika moment inom produktion och montering
Packerings- och kvalitetskontroller
Säkerställa att tillverkningen följer uppsatta rutiner och kvalitetskrav
Bidra till ett gott arbetsklimat och samarbeta effektivt med kollegor
Arbeta enligt produktionsschemat samt rapportera eventuella avvikelser
Vem söker vi till rollen som produktionsmedarbetare i Haninge?
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och har en positiv inställning till arbetet. Du trivs med att arbeta i ett snabbt tempo och kan hantera flera olika moment inom produktion. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från industri, lager eller produktion, men det viktigaste är din attityd och vilja att lära dig.
Kvalifikationer – Så matchar du jobbet som Produktionsmedarbetare
Du är positiv, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta
Du kommunicerar väl på svenska – både i tal och skrift
Du är fysiskt aktiv och trivs med att arbeta både självständigt och i grupp
Meriterande med tidigare erfarenhet från produktion/industri/lager
Anställningsvillkor och förmåner – Trygghet på jobbet i Haninge
Tjänsten är heltid, dagtid eller skift beroende på verksamhetens behov.
Lön och villkor enligt kollektivavtal. Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, goda möjligheter till utveckling och chans att vara en del av ett växande företag.
Om Simplex – Ett modernt bemanningsföretag
Det är vi som är Simplex – framtidens bemanningsföretag med fokus på utveckling, både för företag och individer. Genom att matcha rätt person på rätt plats skapar vi värde för alla parter. Våra konsulter bidrar dagligen till produktion, lager, logistik och transport – och vi vill alltid framåt! Är du redo för nästa steg i karriären? Vi öppnar dörrar till nya möjligheter och tar tillvara på varje individs unika kompetens.
Välkommen med din ansökan till rollen som produktionsmedarbetare i Haninge – vi ser fram emot att lära känna dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Simplex Bemanning AB
(org.nr 559001-0277), http://simplexbemanning.se
137 68 JORDBRO Arbetsplats
Jordbro Jobbnummer
9961596