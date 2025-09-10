kolonial 2a till dagligvaruhandeln
Personalkompetens I Sverige AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2025-09-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Personalkompetens I Sverige AB i Stockholm
Det är en modern butik som ligger i Stockholm med ett hög omsättning och många stamkunder som gillar butiken med den höga servicegrad vi ger till våra kära kunder och den trivsel som är bland alla medarbetare så blir det ett bra komplement. Du är en klippa du kan kolonial du gillar säljet du är en glad trevlig ordningsam stresstålig person som får med dig medarbetarna att leverera en fräsch påfylld butik varje dag. Du kan inköp sortiment ekonomi då är du välkommen med din cv till en butik med goda framtidsutsikter för rätt person med eventuella utbildningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
E-post: ks@kompetentpersonal.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Personalkompetens i Sverige AB
(org.nr 556910-0190) Jobbnummer
9501920