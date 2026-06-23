Kolloledare till Nytida Kasper kollo
Nytida AB / Vårdarjobb / Lund Visa alla vårdarjobb i Lund
2026-06-23
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Vi söker kolloledare till Nytida Kasper Sommarkollo!
Vi söker akut kolloledare till vår gård i Östergötland med arbetsdatum 28 juni till 7 augusti (eller så snart som möjligt). Det finns möjlighet att åka med till gården och tillbaka med bil från Lund. Du bor och lever på kollogården med kollegor. Enligt oss världens roligaste jobb!
Kul att du hittade hit! Är du ansvarstagande, lösningsfokuserad och kreativ? Tycker om att arbeta som en del av ett team? Har du barnasinnet i behåll, gillar att leka och peppa andra? Har du dessutom erfarenhet av att arbeta med personer med autism eller intellektuell funktionsnedsättning? Då är det precis dig vi letar efter!
Om Nytida Kasper Kollo Till Kasper Sommarkollo kommer barn, ungdomar och unga vuxna med autism nivå 1, Aspergers syndrom och/eller lindrig intellektuell funktionsnedsättning med målet att få två roliga sommarveckor. Här får de chans att testa på nya aktiviteter och träffa kompisar i en trygg och rolig miljö.
Kasper Sommarkollo ingår i Nytida som är en av Sveriges ledande aktörer inom LSS, SoL och skola med fokus på stöd och service till människor med funktionsnedsättning och psykosocial problematik.
Som ledare på sommarkollo erbjuds du ett varierat och roligt jobb. Vår verksamhet tar alltid sin utgångspunkt i våra deltagares styrkor, intressen och drömmar vilket medför att aktiviteter och utflykter ser olika ut från period till period.
Om rollen Som kolloledare arbetar du med 8-13 andra kolloledare. Du ansvarar för att planera och genomföra aktiviteter samt att engagera och motivera våra deltagare. Du ansvarar även för omvårdnad och stöd i moment så som hygien, städning och skötsel av lokala utrymmen tillsammans med personalgruppen samt social dokumentation.
Det är av största vikt att du samarbetar och kommunicerar med dina kollegor för att hålla rutiner, säkerhet och göra kollo så roligt som möjligt för våra deltagare.
Arbetstiden varierar och inkluderar såväl dags-, kvälls, och jourpass. Varje period är ca två veckor och vi ser gärna att du arbetar två perioder under sommaren.
Anställningen är i form av visstidsanställning.
Arbetsplats Som ledare på Kasper sommarkollo bor du tillsammans med dina kollegor på den kollogård du arbetar på. Vi har två gårdar i skåne och en i Östergötland. Boendesituationen kan beskrivas som enkel men mysig, där du delar rum med 2-3 andra kolloledare.
Maten som serveras på sommarkollo är av enklare kost men då en kock finns på plats tas såklart hänsyn till allergier och matpreferenser.
Din erfarenhet och kunskap Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du är initiativtagande, lösningsorienterad samt redo att ta ansvar. Arbetet kan innebära att deltagares intressen, känslor, önskemål och behov gör att du som ledare behöver agera snabbt och ta initiativ till en helt ny eller annan aktivitet. Snabba förändringar och deltagare med förväntningar kräver att du är lugn, lyhörd, flexibel och kreativ. Du har ett starkt engagemang för människor och trivs med att jobba i team.
Det är mycket önskvärt att du har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar eller av arbete med personer med autismspektrumtillstånd och/eller intellektuell funktionsnedsättning. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande och ser erfarenhet av dessa sedan tidigare som en stor fördel.
Beskriv i din ansökan hur just dina erfarenheter kan bidra till att skapa ett bra team och en fantastisk kollosommar. Kom ihåg att även dina fritidsintressen kan bidra till ett roligt kollo för våra deltagare. Skriv om det är något du är duktig på och skulle tycka om att lära ut. Sport, spel och pyssel är populärt hos oss. Extra plus om du kan spela rollspel, D&D och Magic :)
På kollo kör vi bil till och från olika utflykter, B-körkort och körvana är ett krav. Om du uppger att du har körkort förväntas du kunna köra bilarna i tjänsten.
Övrigt Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: snarast Sista dag att ansöka är vi anställer löpande tills platserna är fyllda Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. Har du frågor? Kontakta gärna: Elin Topphem 070-166 5639 Facklig kontakt: Kommunal, www.kommunal.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Nytida så läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare stärker individen i att leva ett självständigt liv. nytida.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7150778-2067492". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nytida AB
(org.nr 556470-1901), https://team.nytida.se
Vanåsgatan 60 (visa karta
)
216 20 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nytida Jobbnummer
9975925