Köksmedarbetare Göteborg
Bramsburgers AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Göteborg
Brams Burgers är en burgar-kedja som driver 5 restauranger, belägna i Stockholm, Uppsala samt i Göteborg. Nu söker vi ambitiösa medarbetare som skulle vilja växa med oss till våran nyöppnade enhet i Göteborg som öppnar slutet på Mars.
Finns deltid- samt heltidstjänster. Provanställning på 6 månader tillämpas, därefter övergår det till en tillsvidare anställning.
Erfarenhet inom kök, samt service är krav.
Lön i enlighet med kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
E-post: jobb@brams.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bramsburgers AB
(org.nr 559294-4994)
Kungsportsavenyn 29 (visa karta
)
411 36 GÖTEBORG Arbetsplats
Brams Burgers Göteborg Kontakt
Brams Burgers jobb@brams.se Jobbnummer
9743092