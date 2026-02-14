Köksmedarbetare Göteborg

Bramsburgers AB / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg
2026-02-14


Brams Burgers är en burgar-kedja som driver 5 restauranger, belägna i Stockholm, Uppsala samt i Göteborg. Nu söker vi ambitiösa medarbetare som skulle vilja växa med oss till våran nyöppnade enhet i Göteborg som öppnar slutet på Mars.
Finns deltid- samt heltidstjänster. Provanställning på 6 månader tillämpas, därefter övergår det till en tillsvidare anställning.
Erfarenhet inom kök, samt service är krav.
Lön i enlighet med kollektivavtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
E-post: jobb@brams.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bramsburgers AB (org.nr 559294-4994)
Kungsportsavenyn 29 (visa karta)
411 36  GÖTEBORG

Arbetsplats
Brams Burgers Göteborg

Kontakt
Brams Burgers
jobb@brams.se

Jobbnummer
9743092

