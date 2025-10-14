Köksmästare till Peder & co, Ullared
Krokhuset Restaurang AB / Kockjobb / Falkenberg
2025-10-14
Vi är en livlig och populär restaurang i Ullared, bara ett stenkast från Gekås, Sveriges största besöksmål. Hos oss är det alltid full fart - med quizkvällar, dryckesprovningar och andra roliga evenemang som skapar energi och variation i vardagen. Vi har ett starkt team och söker nu en driven köksmästare som vill ta ett helhetsansvar i köket.Publiceringsdatum2025-10-14Dina arbetsuppgifter
Daglig prepp och matlagning
Grilla och tillaga olika typer av rätter
Ansvara för uppläggning och presentation på tallrik
Egenkontroller och kvalitetssäkring
Schemaläggning
Ansvar för köksekonomi, planering och rutiner
Arbetstid:
Tjänsten är främst förlagd till kvällar och helger, med viss flexibilitet.
Vi söker dig som:
Har tidigare erfarenhet som köksmästare eller souschef
Är strukturerad, noggrann och har ett naturligt ledarskap
Brinner för god mat, kvalitet och att skapa ett välfungerande team Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
Sök tjänsten genom att skicka ditt cv och personligt brev till alexander@pederoco.se
E-post: alexander@pederoco.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Krokhuset Restaurang AB
(org.nr 556490-4711)
Danska Vägen 7 (visa karta
)
311 60 ULLARED Jobbnummer
9557021