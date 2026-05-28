Facility Floor Coordinator Swedbank till Stockholm City
2026-05-28
Har du ett naturligt värdskap i ditt DNA och en passion för service i världsklass?
Hos oss är service inte bara ett jobb - det är en passion och en självklar del av vem du är. Det syns i ditt bemötande, i din närvaro och i din förmåga att skapa struktur, flöde och upplevelse i varje detalj.
Välkommen till oss - på Coor är du skillnaden.
Vilka är vi?
På Coor är arbetsglädje en grundpelare i vårt arbete. Här blir du en del av ett varmt, prestigelöst och inkluderande företag med stort eget ansvar. Vi är ett innovativt bolag med hög ambitionsnivå och en utvecklingsinriktad kultur som ger dig möjlighet att växa i din roll och karriär.
Om rollen
Du blir en nyckelperson i ett prioriterat uppdrag där du, med ett naturligt värdskap och stark servicekänsla, bidrar till en professionell och sammanhållen arbetsplatsupplevelse.
Som Facility Floor Coordinator är du en synlig och trygg närvaro på våningsplanet. Du arbetar nära kunden och ser till att miljö, service och flöden fungerar smidigt - ofta proaktivt.
Du blir också delaktig i en kommande flytt till nya lokaler, där du bidrar till att skapa en välfungerande och genomtänkt uppstart.
Rollen är varierad och kombinerar service, koordinering och praktiska moment. Du ansvarar för helhetsupplevelsen på våningsplanet och arbetar nära teamet för att säkerställa en jämn och hög kvalitet i leveransen.Publiceringsdatum2026-05-28Arbetsuppgifter
Daglig rondering av våningsplanet för att säkerställa funktion, kvalitet och hög servicenivå
Säkerställa ordning, trivsel och påfyllning av material
Koordinera serviceflödet mellan facility, reception, konferens, catering och lokalvård
Vara en nära kontakt för verksamheten och stötta i dagliga behov
Hantera felanmälningar, avvikelser och enklare fastighetsrelaterade ärenden
Samverka med stakeholders och övriga funktioner på våningsplanet
Koordinera leveranser, gods- och posthantering
Säkerställa att kaffe- och servicepunkter håller en hög standard
Ge support inom mötesteknik och säkerställa fungerande mötesmiljöer
Bidra vid möten och event, inklusive iordningställande av lokaler
Identifiera förbättringar och utveckla serviceleveransen
Vem är du?
Du har ett naturligt värdskap och drivs av att skapa service som märks - i det lilla såväl som i helheten. I ditt arbetssätt är du trygg och proaktiv med en god känsla för vad som behöver göras och när.
Du har med dig erfarenhet från serviceintensiva miljöer där struktur, kvalitet och bemötande är avgörande. För dig är service inte något du gör vid sidan av - det genomsyrar hur du agerar, prioriterar och samarbetar i vardagen.
Du trivs i en roll med många kontaktytor där du får arbeta nära både kund och leverans. Som person är du prestigelös och bidrar till ett gott samarbete, samtidigt som du tar ansvar för att få saker att fungera hela vägen.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har:
Tidigare erfarenhet från en serviceinriktad roll, exempelvis inom facility management, kontorsservice, hotell eller liknande miljö
Erfarenhet av att arbeta i systemstöd för arbetsplatsservice, exempelvis Spacewell eller likvärdigt
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska
Grundläggande teknisk förståelse, gärna inom mötesteknik
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
En varm och välkomnade arbetskultur
Lön enligt kollektivavtal
Introduktion till alla nyanställda för att ge dig en bra start i arbetet
Friskvård för att gynna en balans i livet
Förmåner som avtalspension, försäkringar och föräldralön.
Möjlighet att utvecklas inom ett stort och växande företag
Löpande kompetensutveckling med utbildningar och kurserOm tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Arbetsplats; Swedbank, Stockholm City
Arbetstid: Kontorstider
Startdatum: Enligt överenskommelse
Provanställning: 6 månader
För att säkerställa en rättvis och träffsäker rekryteringsprocess använder vi personlighetstester och vi kan komma att utföra bakgrundskontroll innan anställning.
Övrig information
Vi behandlar personuppgifter enligt GDPR, tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem och fattar alla urvalsbeslut genom mänsklig bedömning.
Urval sker löpande och processen består av intervjuer och urvalsmoment där vi får möjlighet att lära känna dig och din kompetens bättre. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
Välkommen med din ansökan!
På Coor möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. Coor är service; vi tar hand om våra kunders fastigheter, lagar mat, städar, välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Gör vi varje dag. Det är därför vi är ett av Nordens ledande företag inom Facility Management.
