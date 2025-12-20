Köksmästare till centrala Göteborg sökes
Om jobbet:
Är du en trygg ledare i köket och redo för nästa utmaning? Vi söker en erfaren och engagerad köksmästare för ett uppdrag hos en av våra kunder. Har du passion för matlagning, kvalitet och struktur - och gillar att leda ett team? Då är detta rollen för dig.
Dina ansvarsområden:
Leda och utveckla köksteamet
Säkerställa hög kvalitet på mat och service
Menyplanering, beställningar och egenkontroll
Driva ett välorganiserat och effektivt kök
Vi söker dig som:
Har dokumenterad erfarenhet som köksmästare
Är kommunikativ, trygg och lösningsorienterad
Har goda kunskaper i köksekonomi och arbetsledning
Trivs i ett högt tempo och har ett genuint intresse för matlagning
kommunicerar obehindrat på svenska eller engelska.
Vi erbjuder:
Ett spännande uppdrag hos en professionell kund
Trygg anställning via oss som bemanningsföretag
Goda utvecklingsmöjligheter och en arbetsgivare som är lyhörd och som du kan bolla idéer med då vi har bred erfarenhet från krogvärlden!
Redo för nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande!
Varför ska du jobba på RA Hospitality? Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi erbjuder både heltid, deltid och extraanställningar!
Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
Friskvård och förmåner - Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
Utbildning - Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer. Vi har också ett samarbete med externa parter, bl.a. Restaurangakademien.
Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider. Mer om oss RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 25 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora Arenor.
Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RA Hospitality i Norden AB
(org.nr 556554-5828), https://www.rahospitality.se/ Arbetsplats
RA Hospitality Sverige Kontakt
