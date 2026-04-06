Köksmästare
Vi på Mårten Trotzig söker en erfaren och driven köksmästare som vill leda ocu utveckla vårt köksteam.
Som en väletablerad restaurang med fokus på det svenska köket med internationell touch arbetar vi med mycket internationella gäster, stora och små företag i ett högt tempo. Nu söker vi dig som vill ta ett övergripande ansvar för köket, säkerställa hög kvalitet och bidra med en förstklassig matupplevelse tillsammans med ett professionellt team.
Vi söker dig som: Har flera års erfarenhet i ledande position som köksmästare eller sous chef. Är en en naturlig ledare som kan inspirera, strukturera och utveckla teamet.
Ha mycket god råvarukunskap och ett starkt kvalitetsfokus. Är stresstålig och trivs i ett högt tempo. Är noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad.
Ha erfarenhet av schemaläggning, beställningar och kostnadskontroll.
Vi erbjuder en stabil arbetsplats med tydliga rutiner. Möjlighet att påverka och utveckla köket och menyer tillsammans med ett ett engagerat team i en av Stockholms mest besökta miljöer.
Skicka din ansökan med ditt CV och en kort presentation till: jobb@martentrotzig.se
Vi ser fram emot just din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
E-post: jobb@martentrotzig.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Köksmästare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jenny & Jans Restaurang AB
(org.nr 556670-7880), http://www.martentrotzig.se
Västerlånggatan 79 (visa karta
)
103 15 STOCKHOLM Arbetsplats
Mårten Trotzig Restaurang Jobbnummer
9838167