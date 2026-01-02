kökservice/lokalvårdare
2026-01-02
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
Serviceföretaget Prostäd i Sigtuna AB är ett företag som specialiserar sig på lokalvård, gräsklippning, fönsterputsning, golvvård och kontorsstädning. Men våra kunder kan lika väl vara mindre företag eller en privatpersoner som tycker att det är viktigt att städningen utförs professionellt av kunniga medarbetare.
Vi har idag cirka 10 medarbetare som levererar service till företag och organisationer i Sigtuna kommun.
Vi söker nu en person som vill jobba på en matsal hos en av våra kunder i Märsta.
Tjänsten är på dagtid 20 tim/v. Arbetstiderna är måndag - fredag från kl 10:00 - 14:00. Vi önskar att personen kan börja från månadsskiftet 01/06.
Som person behöver du vara flexibel och ansvarstagande. Du kommer för det mesta att arbeta med kunnig personal och vid semestertider vikariera för henne.
För att på bästa sätt kommunicera med kunder är det viktig att du är kunnig i svenska både muntligt och skriftligt.
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
E-post: info@prostaden.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Prostäd i Sigtuna AB
(org.nr 556665-3886) Jobbnummer
9667971