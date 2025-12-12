Kökschef till Sätergläntan
2025-12-12
, Gagnef
, Rättvik
, Borlänge
, Falun
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sätergläntan, inst för slöjd och hantverk, ekono i Leksand
Kökschef till Sätergläntan - med passion för mathantverk och hållbara måltider
Vill du laga mat i en miljö där kulturarv, hantverk och mänskliga möten står i centrum?
Sätergläntan söker nu en engagerad och kreativ kökschef som vill vara med och forma matupplevelser i en unik miljö med hundraåriga anor.
Om Sätergläntan
För över ett sekel sedan byggde systrarna Elsa och Wilma Långbers upp ett pensionat och en vävskola som med tiden kom att utvecklas till Sätergläntan, institutet för slöjd och hantverk - en plats där gediget kunnande, omsorg och varmt bemötande lagt grunden till ett levande kunskapsklimat.
Idag är Sätergläntan en samtida mötesplats för slöjd och hantverk, dit studerande, kursdeltagare och besökare kommer för att fördjupa sig i hantverk och kulturarv.
Rollen som kökschef
Som kökschef hos oss blir du en viktig del av helhetsupplevelsen. Du lagar mat till studerande, kursdeltagare, personal och besökare, och du får möjlighet att skapa måltider som harmonierar med platsens värderingar: kvalitet, hållbarhet, omtanke och genuint hantverk.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planera och tillaga frukost och lunch samt fika och middagar vid behov
Arbeta med mathantverk - från grunden, med omsorg om råvarorna
Skapa säsongsanpassade och hållbara menyer
Ansvara för kökets dagliga drift, ekonomi, hccp, hygien och egenkontroll samt personalansvar och bemanning.
Bidra till en välkomnande och inkluderande atmosfär för våra studerande och gäster
Vi söker dig som...
har utbildning eller motsvarande erfarenhet som kock/kökschef
uppskattar att laga mat från grunden och har ett intresse för hållbar gastronomi
tycker om att arbeta självständigt men också trivs i ett mindre team
vana av specialkost
är serviceinriktad, flexibel och har lätt för att möta olika människor
vill vara en del av en miljö där kunskap, tradition och kreativitet står i fokus
har datorvana
Vi erbjuder
En arbetsplats med unika kulturhistoriska rötter
Ett varmt kollegialt sammanhang i en kreativ och internationell miljö
Möjlighet att skapa menyer, rutiner och utveckling i köket
Naturnära arbetsmiljö med närhet till hantverk, slöjd och gemenskap
Välkommen med din ansökan!
• Placering: Sätergläntan, Insjön
• Omfattning tjänst: 80-100%
• Vikariat ett år, med eventuell möjlighet till förlängning
• Tillträde: Efter överenskommelse, gärna under januari 2026
• Kollektivavtal finns. Lön efter överenskommelse.
Skicka din ansökan med CV, löneanspråk och ett kort personligt brev till nana.heinberg@saterglantan.se
senast 251231
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Verksamhetschef
Nana Heinberg på 070-296 95 74
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Knippbodarna 119 (visa karta
)
793 41 INSJÖN Arbetsplats
Sätergläntan Hemslöjdens Gård Ekon Fören Kontakt
Verksamhetschef
