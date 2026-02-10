Kökschef Hölick Havsresort
2026-02-10
Uppdraget
Vi söker en erfaren och närvarande kökschef som - tillsammans med ledningsgruppen - driver visionen för Hölick. Vår verksamhet är säsongsbetonad och tempot är periodvis högt. Du leder driften på golvet, bygger teamet och säkerställer en gästupplevelse i toppklass för både à la carte, frukost, bar samt konferens, bröllop och event.
Ansvarsområden
• Personal: rekrytering, schemaläggning, introduktion, utbildning och coachning (extra fokus på unga/nyanställda).
• Drift & ekonomi: kalkyler och kontroll på bruttomarginal, nyckeltal och kassarapporter.
• Sortiment & inköp: Planera och utveckla meny, förhandling av priser, leverantörskontakter, lager och inventering.
• Samarbete: Nära samarbete med teamet för att säkra råvarukostnad enligt mål, menyplanering och serviceflöde.
• Kvalitet & regelefterlevnad: livsmedelshygien/HACCP, egenkontroll, alkoholtillstånd/ansvar, arbetsmiljö och brandskydd.
• Operativ närvaro: du leder på plats under service.
Vi tror att du är
• Positiv, trygg och bra på att lyssna.
• Kommunikativ relationsbyggare som uppmuntrar samarbete.
• Coachande ledare som ger tydliga mål och snabb feedback.
• Initiativrik, prestigelös och flexibel - ser både helhet och detaljer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: petteri.olsen@holick.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kökschef - Hölick Havsresort". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Natura Fritid Sverige AB
(org.nr 556659-8768)
Hölick 401 (visa karta
)
824 93 HUDIKSVALL Arbetsplats
Hölick Havsresort Kontakt
VD
Petteri Olsén petteri.olsen@holick.se 0735222212 Jobbnummer
9733510