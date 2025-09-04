Kökschef
Spill saluhall & eatery är ett all day koncept med restaurang, delikatessbutik, café, bageri och cateringverksamhet. Utöver detta bemannar vi Hjalmar Lundbohmsgården, Bolagshotellet samt Ingenjörsvillan åt LKAB i Kiruna där vi ansvarar för deras konferenser, luncher, middagar och logi. Hjalmar Lundbohmsgården drivs som museum och café med möjlighet till luncher och middagar för slutna sällskap.
Vi omstrukturerar nu ansvaret i restaurangverksamheten och söker en kökschef som tar ansvaret för dagliga driften av köket i restaurangen vilket bland annat innebär personalansvar och scheamläggning för lunch och kvällskockar, utveckling av menyer tillsammans med F&B teamet, ansvara för cateringar. Du får den dagliga driften att fungera med teamet av kockar och säkerställer att ambitionsnivån alltid är högsta möjliga.
Vi söker dig som har några års erfarenhet från restaurangkök, som gärna är kreativ och tycker om att gå egna vägar istället för att följa andra. Du har antingen erfarenhet av ansvar i kök eller känner att det är dags att ta nästa steg i karriären.
Vi erbjuder en arbetsplats som ännu är "ung" där alla rutiner fortfarande inte sitter som flytande vatten. Du kommer ingå i ett team som kan upplevas ostrukturerat men som driver verksamheten med hjärta. Du erbjuds en frihet att testa olika koncept då vi inte är främmande för att variera menyer och testa nytt. Ett vardagligt kaos där mycket kan hända samtidigt. Vi ser framför oss att du kommer in med en inställning om att inget är omöjligt samt med viljan om att skapa ordning, struktur.
