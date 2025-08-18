köksbiträden till Göteborg Wok
2025-08-18
Vi på Göteborg Wok(restaurangen) söker nu dig som är positiv, utåtriktad och gillar att jobba i ett högt tempo. Du som söker ska ha en god service känsla, stresstålig och gärna ha erfarenhet inom restaurang. Arbetstider varierar, dagtid, kvällstid och helg jobb.
Arbetsuppgifterna är att ta hand om våra gäster på bästa sätt, laga lättare mat, disk, städ etc.
Låter detta som något för dig så tveka inte att skicka in en ansökan med cv och personligt brev till oss. Intervjuer kommer att ske löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
E-post: goteborgwok@live.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Backaplan Wok AB
