Köksbiträde till anstalten Gävle, timvikariat

Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Verksamhetsområde Gävle omfattar den slutna anstalten Gävle, den öppna anstalten Gruvberget och häktet Bomhus. Vår verksamhet pågår dygnet runt och den största yrkesgruppen är kriminalvårdare och till stöd finns drygt ett tiotal andra befattningar för att säkerställa vårt uppdrag. På anstalterna Gävle och Gruvberget är de intagna sysselsatta med utbildning, annan strukturerad verksamhet, behandlingsprogram, självförvaltning eller i arbetsdriften som i huvudsak består av snickeriproduktion. Till anstalten Gävle och häktet Bomhus kan du enkelt ta dig med kollektivtrafik, till anstalten Gruvberget krävs tillgång till bil. Personalparkering finns.
Läs mer om anstalten Gävles verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/gavle/#verksamhet
Vi söker nu köksbiträden för timvikariat till anstalten Gävle. I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval vilket innebär att du kan komma att bli kontaktad innan ansökningstiden löpt ut. Inkom därför med din ansökan redan idag. Varmt välkommen!Publiceringsdatum2025-10-14Arbetsuppgifter
Som köksbiträde hos oss arbetar du i ett storkök och ingår i en arbetsgrupp med både kockar och köksbiträden som lagar mat till de intagna på anstalten och häktet i Gävle. Arbetsuppgifterna består av tillagning och servering av lunch och middag, beredning av frukost och kvällsmål. I arbetsuppgifterna ingår även städning av kökets lokaler, disk, samt utkörning av mat till häktet Gävle. Tillagning av dietkost och annan särskild kost förekommer. Arbetet sker delvis i samverkan med annan personal med andra funktioner.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Fullständig gymnasieutbildning
• Arbetslivserfarenhet av att arbeta i restaurang eller storkök
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
• B-körkort för manuellt växlad bil
Vi ser det som meriterande om du har:
• Aktuell erfarenhet av att arbeta i restaurang eller storkök (Med aktuell erfarenhet avses arbete inom de senaste 5 åren)
• Restaurang- eller storhushållsutbildning på gymnasienivå
• Erfarenhet av att arbeta med specialkost
• Relevanta språkkunskaper
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Timlön Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
