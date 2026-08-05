Köksbiträde sökes i Skåne
RA Hospitality i Göteborg AB / Restaurangbiträdesjobb / Malmö Visa alla restaurangbiträdesjobb i Malmö
2026-08-05
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RA Hospitality söker erfarna köksbiträden
Vi söker erfarna köksbiträden som trivs i ett professionellt kök och kan arbeta självständigt i ett högt tempo med bibehållen kvalitet och hygien.
Om tjänsten Som köksbiträde ansvarar du för förberedelser i köket, disk, städning samt enklare matlagning. Du arbetar nära kockar och övrig kökspersonal och bidrar aktivt till ett effektivt och välorganiserat kök.
Vi söker dig som:
Har minst 5 års dokumenterad erfarenhet som köksbiträde
Är självgående och stresstålig
Har god kunskap om livsmedelshygien och rutiner
Är noggrann, ansvarstagande och flexibel
Har god samarbetsförmåga
Hos oss får du jobba året runt på allt från restauranger, skolor, hotell till catering och event – över hela Skåne, från Malmö till Österlen. Allt från välbesökta matställen till den mysiga bistron.
Vill du ha variation, utveckling och kul på jobbet? Då vill vi ha just dig med i gänget
Egenskaper och kvalifikationer
Kapabel att arbeta i ett dynamiskt, ofta stressigt, arbetsklimat
Utmärkt förmåga att kommunicera och samverka i en lagmiljö
Tycker om att arbeta i olika miljöer och uppskattar flexibilitet
Kunna kommunicera effektivt på svenska eller engelska
Körkort är en fördel
Fördelar med att arbeta hos oss
Delta i ett kreativt och hängivet team
Utveckla din expertis genom att experimentera med ingredienser och rätter
Dra nytta av attraktiva förmåner och en inkluderande kultur
Arbetstid och typ av anställning
Vi erbjuder flexibla deltids- och heltidspositioner, perfekt för dig som studerar eller har andra åtaganden. Lön baseras individuellt enligt kollektivavtal.
Varför ska du jobba på RA Hospitality?
Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
🌟 Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
📅Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi erbjuder både heltid, deltid och extraanställningar!
🎈Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
🏋️♀️ Friskvård och förmåner – Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
🎓 Utbildning - Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer. Vi har också ett samarbete med externa parter, bl.a. Restaurangakademien.
💙 Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider.
Mer om oss RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 25 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora Arenor.
Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8172716-2131800". Arbetsgivare RA Hospitality i Göteborg AB
(org.nr 556586-6695), https://jobb.rahospitality.se
Norra Vallgatan 82 (visa karta
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211 22 MALMÖ Arbetsplats
RA Hospitality Sverige Jobbnummer
10022736