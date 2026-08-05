Sjuksköterskor till avdelning 22, Psykosvård Stockholm
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2026-08-05
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Psykosvård Stockholm är en nystartad verksamhet inom Stockholms läns sjukvårdsområde. Här samlar vi vården för patienter över 18 år med psykossjukdom i en organisatorisk enhet. Vi erbjuder bedömning, utredning och behandling enligt nationella riktlinjer och regionala vårdprogram. Inom Psykosvård Stockholm bedriver vi utvecklingsarbete, utbildning och forskning kring psykossjukdom. Vi arbetar i multiprofessionella team för att göra vården och behandlingen runt patienten så god som möjligt.
Vi söker nu två sjuksköterskor till avdelning 22 som vill vara med och forma framtidens psykosvård. Publiceringsdatum2026-08-05Beskrivning
Avdelning 22 är placerad på S:t Görans sjukhusområde, centralt beläget på Kungsholmen, här har du nära till stadens puls och goda kommunikationsmöjligheter. Avdelningen har 16 vårdplatser varav en är reserverad för självvald inläggning. Det är ett viktigt arbete där sjuksköterskor står för in- och utskrivning av patienten.
Vi är måna om att förmedla en humanistisk värdegrund och skapa en värdig vårdmiljö för våra patienter. Avdelningen är multiprofessionell och består av sjuksköterskor, skötare, läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast och kurator. Genom att erbjuda motivationssamtal, uppmuntrar vi våra patienter till aktiviteter, motion och goda matvanor. Avdelningen erbjuder; arbetsterapi, regelbundna promenader och träning på klinikens gym.Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som har intresse för arbete med patienter med psykosdiagnos. Du är en positiv person som tillsammans med oss vill bidra till avdelningens utveckling. Som sjuksköterska har du en central roll som arbetsledare med huvudansvar för den psykiatriska omvårdnaden.
Arbetsuppgifter på avdelningen är bland annat att erbjuda samtal, delta/leda vårdplanering, medicinhantering, provtagning och dokumentation i datajournalsystemet TakeCare. I arbetet ingår även ett nära samarbeta med Alvik öppenvårdsmottagning.
Psykiatrin utvecklas kontinuerligt och Norra Stockholms psykiatri strävar hela tiden efter moderna och innovativa arbetssätt, därför är delaktighet i avdelningarnas kvalitets- och utvecklingsarbete en självklarhet för våra medarbetare.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med intresse för psykossjukdom i såväl det akuta skedet som mer långsiktigt. Tidigare erfarenhet inom psykiatrisk vård eller specialistutbildning inom psykiatri är meriterande, men inget krav. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Som person är du innovativ, lösningsfokuserad och ansvarstagande. Du har god samarbetsförmåga och är lojal mot ditt uppdrag men framför allt stort intresse för att arbeta med psykosvård.Anställningsvillkor
Dina förmåner hos oss:
Flextid
Kompetensutveckling
Fri sjukvård i öppenvård
Friskvårdsbidrag (5000 kr/år)
Introduktionen skräddarsys efter individuella behov. Provanställning kan komma att tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Psykosvård Stockholm, Avdelning 22 Kontakt
Lena Elfström, Vårdförbundet 08-12340492 Jobbnummer
10022728