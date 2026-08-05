Butikssäljare Webhallen Ringen

Webhallen Sverige AB / Butikssäljarjobb / Stockholm
2026-08-05


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Just nu söker Webhallens butik i Ringen en deltidssäljare! Anställningen är på 20/h i veckan , med möjlighet till fler timmar vid behov.
Som en del av vårt butiksteam har du en viktig roll som butikens, och företagets, direktkontakt med våra kunder. Det är du och dina arbetskamrater som ska ge dem den bästa möjliga serviceupplevelsen och representera bolaget utåt. Du är van och trivs med att arbeta målmedvetet och tycker det är lika stimulerade att ge god service som att nå teamets säljmål.

Publiceringsdatum
2026-08-05

Dina arbetsuppgifter
Försäljning på golv och över disk, även av produktförsäkringar och telefonabonnemang

Leverans av förstklassig service och produktrekommendationer

Du ansvarar för att det är snyggt i butiken - du ser till att vi har rätt sortiment framme, prisskyltar och viss produktplacering på hyllor och golv

Viss lagerhantering, ordermottagning och inventering vid behov

Vi söker dig som:

Har tidigare erfarenhet av försäljning, i butik eller direkt till kund.

Har ett brinnande intresse för service.

Är teknikintresserad och bekväm med att ge tekniska råd till våra kunder.

Har lätt för att kommunicera, och behålla lugnet även vid mer stressande situationer.

Är en lagspelare och som värdesätter samarbete mellan kollegor

Är strukturerad och organiserad

Goda kommunikationsförmågor på både engelska och svenska

Du är företagsam och nyfiken på att för att förstå vår kundresa och kunders beteende

Du delar Webhallens värderingar och deras innebörd:

Care (Respektfull, Omtänksam, Ansvarsfull, Lyhörd, Hållbarhetsmedveten)

Play (Kreativ, Nyfiken, Inkluderande, Samarbetsinriktad, Optimistisk)

Passion(Engagerad, Resultatfokuserad, Driven, Modig och agerar ambassadör )

Du får gärna ha hjärta för gamingkultur och teknik , och tycka om att gamea, spela brädspel eller lägga pussel. Det är inte ett krav, men det gör att du får extra roligt på jobbet!

Bakgrundskontroller kan genomföras som en del av rekryteringsprocessen

Så här ansöker du:
Ansök med CV på svenska.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-02-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8169109-2131780".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Webhallen Sverige AB (org.nr 556558-8224), https://career.webhallen.com
Ringvägen 115 (visa karta)
118 60  STOCKHOLM

Arbetsplats
Webhallen Sverige AB

Jobbnummer
10022729

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