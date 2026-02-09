Köksbiträde sökes!
Avni Grill AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2026-02-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Publiceringsdatum2026-02-09Om tjänsten
Vi söker nu ett köksbiträde till vår restaurang. Du kommer att arbeta i köket med förberedelser av råvaror, enklare matlagning, disk, städning samt andra förekommande arbetsuppgifter i restaurangen. Arbetet sker i högt tempo och kräver att du kan samarbeta väl med andra.Dina arbetsuppgifter
Förberedelse av råvaror
Hjälpa till vid matlagning
Disk och städning
Säkerställa god hygien och ordning i köket
Övriga arbetsuppgifter i restaurangenKvalifikationer
Du är stresstålig och ansvarstagande
Du är serviceinriktad och har en positiv inställning
Du kan arbeta självständigt och i team
Vi erbjuder
Ett omväxlande arbete i en trevlig arbetsmiljö
Möjlighet till fler arbetspass för rätt person
Introduktion och upplärning på plats
Ansök via e-post! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
E-post: ekstr4@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avni Grill AB
(org.nr 559397-0022) Jobbnummer
9731555