Köksbiträde sökes
Feihao Zhangs Kitchen AB / Restaurangbiträdesjobb / Upplands Väsby
2025-09-19
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
i Upplands Väsby
Vi söker nu en köksbiträde till vårt kök.
Hjälpa till med förberedelse av råvaror (t.ex. skära grönsaker, förbereda ingredienser)
Assistera kockar vid tillagning och servering av maträtter
Hjälpa till med fritering i fritös
Städning och rengöring av köket samt disk
Hålla ordning och struktur i köket
Vi söker dig som:
Är noggrann, ordningsam och kan arbeta i team
Har intresse för matlagning och restaurangarbete
Är flexibel och kan arbeta i ett högt tempo
Vi erbjuder:
En trevlig arbetsmiljö i ett engagerat team
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
Arbetstid enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Via e-post
E-post: zhangxuhao0215@gmail.com
Detta är ett heltidsjobb.
Feihao Zhangs Kitchen AB (org.nr 559037-9300)
