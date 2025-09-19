Köksbiträde sökes

Feihao Zhangs Kitchen AB / Restaurangbiträdesjobb / Upplands Väsby
2025-09-19


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Upplands Väsby, Sollentuna, Täby, Upplands-Bro, Vallentuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Feihao Zhangs Kitchen AB i Upplands Väsby

Vi söker nu en köksbiträde till vårt kök.

Publiceringsdatum
2025-09-19

Dina arbetsuppgifter
Hjälpa till med förberedelse av råvaror (t.ex. skära grönsaker, förbereda ingredienser)

Assistera kockar vid tillagning och servering av maträtter

Hjälpa till med fritering i fritös

Städning och rengöring av köket samt disk

Hålla ordning och struktur i köket

Vi söker dig som:
Är noggrann, ordningsam och kan arbeta i team

Har intresse för matlagning och restaurangarbete

Är flexibel och kan arbeta i ett högt tempo

Vi erbjuder:
En trevlig arbetsmiljö i ett engagerat team

Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen

Arbetstid enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Via e-post
E-post: zhangxuhao0215@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Feihao Zhangs Kitchen AB (org.nr 559037-9300)

Jobbnummer
9518615

Prenumerera på jobb från Feihao Zhangs Kitchen AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Feihao Zhangs Kitchen AB: