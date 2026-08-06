köksbiträde
Goldenage AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm Visa alla restaurangbiträdesjobb i Stockholm
2026-08-06
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Köksbiträde – vi söker dig som vill lära dig köket
Vi söker ett köksbiträde till vår restaurang i Stockholm.
Du behöver inte ha lång erfarenhet från restaurangkök. Det viktigaste är att du har ett genuint intresse för mat, är arbetsvillig och vill utvecklas. Vi söker någon som vill lära sig grunderna och på sikt ta mer ansvar i köket.Publiceringsdatum2026-08-06Dina arbetsuppgifter
Förberedelser (mise en place)
Enklare matlagning
Disk och rengöring
Påfyllning och ordning i köket
Hjälpa kockarna under service
Vi söker dig som:
Har ett stort matintresse
Är noggrann och kan arbeta i ett högt tempo
Är ansvarstagande och punktlig
Trivs med att arbeta i team
Vill lära dig och utvecklas inom restaurangbranschen
Vi erbjuder:
Intern upplärning av erfarna kollegor
Möjlighet att utvecklas inom köket
Ett engagerat team med höga ambitioner
Tjänst enligt överenskommelse (heltid eller deltid)
Låter det intressant? Skicka ditt CV och berätta kort om dig själv och varför du vill arbeta i kök. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-05
E-post: Said.Azaresh@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Goldenage AB
(org.nr 559566-3450)
Rörstrandsgatan 16 (visa karta
)
113 40 STOCKHOLM Arbetsplats
Röris Matbar Jobbnummer
10024353