Köksbitrade
Restaurang Gula Villan Aktiebolag / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg Visa alla restaurangbiträdesjobb i Göteborg
2026-07-10
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Köksbiträde till Restaurang Gulavillan
Restaurang Gulavillan söker nu ett köksbiträde till vårt team. Ingen tidigare erfarenhet krävs – vi lär dig det du behöver! Har du erfarenhet från restaurangkök sedan tidigare ses det som meriterande.
Om jobbet
Som köksbiträde hjälper du till med förberedelser i köket, disk, städning och andra praktiska sysslor som gör att vardagen i köket flyter på smidigt. Du arbetar nära vår kökspersonal och är en viktig del av teamet.
Anställningsform
Deltid/heltid enligt överenskommelse.
Vi söker dig som
Är positiv, ansvarsfull och gillar att arbeta i högt tempo
Kan samarbeta bra med andra
Är flexibel och kan arbeta kvällar/helger
Har god hygienmedvetenhet
Erfarenhet från kök är meriterande men inget krav – det viktigaste är rätt inställning och vilja att lära sig.Publiceringsdatum2026-07-10Så ansöker du
Låter det här som något för dig? Skicka din ansökan till [e-postadress] eller kontakta oss på [telefonnummer].
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25
E-post: serkanswe1@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Restaurang Gula Villan Aktiebolag
(org.nr 559114-1972)
Regemensvägen 20 (visa karta
)
415 05 GÖTEBORG Arbetsplats
Gula Villan AB, Restaurang Kontakt
Serkan Güven Serkanswe1@gmail.com 0767152569 Jobbnummer
9999511