Köksbitrade

Restaurang Gula Villan Aktiebolag / Restaurangbiträdesjobb / Göteborg
2026-07-10


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Restaurang Gula Villan Aktiebolag i Göteborg

Köksbiträde till Restaurang Gulavillan
Restaurang Gulavillan söker nu ett köksbiträde till vårt team. Ingen tidigare erfarenhet krävs – vi lär dig det du behöver! Har du erfarenhet från restaurangkök sedan tidigare ses det som meriterande.
Om jobbet
Som köksbiträde hjälper du till med förberedelser i köket, disk, städning och andra praktiska sysslor som gör att vardagen i köket flyter på smidigt. Du arbetar nära vår kökspersonal och är en viktig del av teamet.
Anställningsform
Deltid/heltid enligt överenskommelse.
Vi söker dig som
Är positiv, ansvarsfull och gillar att arbeta i högt tempo
Kan samarbeta bra med andra
Är flexibel och kan arbeta kvällar/helger
Har god hygienmedvetenhet
Erfarenhet från kök är meriterande men inget krav – det viktigaste är rätt inställning och vilja att lära sig.

Publiceringsdatum
2026-07-10

Så ansöker du
Låter det här som något för dig? Skicka din ansökan till [e-postadress] eller kontakta oss på [telefonnummer].
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25
E-post: serkanswe1@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Restaurang Gula Villan Aktiebolag (org.nr 559114-1972)
Regemensvägen 20 (visa karta)
415 05  GÖTEBORG

Arbetsplats
Gula Villan AB, Restaurang

Kontakt
Serkan Güven
Serkanswe1@gmail.com
0767152569

Jobbnummer
9999511

Prenumerera på jobb från Restaurang Gula Villan Aktiebolag

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Restaurang Gula Villan Aktiebolag: