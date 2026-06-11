Köksbiträde

LU Nytorget söker efter extra personal i köket. Arbetsuppgifter: prepp, disk, städ samt enklare tillagning av maträtter. Restaurangerfarenhet är en bonus. Men ett matintresse är ett krav. Öppen för alla Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Så ansöker du Sista dag att ansöka är 2026-10-31 Via mail E-post: lu@raumalmo.se
Arbetsgivarens referens Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LU Stockholm".