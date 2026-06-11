Köksbiträde

LTL Kök 88 AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2026-06-11


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LU Nytorget söker efter extra personal i köket.
Arbetsuppgifter: prepp, disk, städ samt enklare tillagning av maträtter.
Restaurangerfarenhet är en bonus. Men ett matintresse är ett krav.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
Via mail
E-post: lu@raumalmo.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "LU Stockholm".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
LTL Kök 88 AB (org.nr 559445-9348), http://www.instagram.com/lu.stockholm
Skånegatan 88 (visa karta)
116 37  STOCKHOLM

Arbetsplats
LU Stockholm

Kontakt
Luong Lu
lu@raumalmo.se

Jobbnummer
9960487

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