Köksbiträde
2025-09-07
Vi söker köksbiträde/pizzabagare till Pizzeria Elvan!
Pizzeria Elvan växer och vi söker nu en driven och pålitlig medarbetare som vill bli en del av vårt team.
Om rollen:
Vi söker dig som både kan arbeta som köksbiträde och som pizzabagare. Du kommer att vara med i hela processen - från förberedelser i köket till att baka pizzor med känsla och kvalité. Rollen innebär ansvar, samarbete och att bidra till en trivsam miljö för både kollegor och gäster.
Vi söker dig som:
Har motivation och vilja att utvecklas.
Är noggrann och har intresse för matlagning.
Är stresstålig, flexibel och gillar högt tempo.
Har god samarbetsförmåga och positiv inställning.
Erfarenhet från kök/pizzabakning är meriterande, men rätt person kan vi lära upp.
Vi erbjuder:
Ett härligt team och god arbetsmiljö.
Möjlighet att utvecklas inom pizzabakning och köksarbete.
Trygg anställning och kollektivavtal.
Är du den vi söker? Skicka din ansökan till [mailadress] eller kom förbi och presentera dig direkt hos oss på Pizzeria Elvan.
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega till vårt gäng! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
E-post: toba.oguz@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pizzeria & Salladsbar Elvan AB
(org.nr 556984-5661) Arbetsplats
Salladsbar Elvan AB, Pizzeria & Kontakt
Afram Oguz aframelvan@hotmail.com Jobbnummer
9495990