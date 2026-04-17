Köksbiträde - Villa Valentina
Spanjoren Slussen AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2026-04-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Spanjoren Slussen AB i Stockholm
Dream Big - Join Villa Valentina!
Urban Italian Group öppnar Villa Valentina, en modern spansk farmhouse-restaurang med medelhavsinfluenser, i Slussen, Stockholm maj 2026. Restaurangen är UIG:s kärleksbrev till den sydeuropeiska kusten, inspirerad av spanska lantgårdar och präglad av passion för social dining.
Villa Valentina handlar om att dela upplevelser, mat och stunder med vänner och familj. Vi fokuserar på en social och delbar matupplevelse, genuin service, noggrant utvalda råvaror och en meny skapad för att njutas tillsammans. Resultatet är en varm, levande restaurang med personlighet i centrum.
Mitt i nya Slussen blir Villa Valentina en av Skandinaviens mest betydelsefulla öppningar, en storskalig restaurang med högt tempo och upp till 350 sittplatser under sommarsäsongen.
Våra restauranger:
Basta Instagram - casual dining med starkt värde och hög gästupplevelse
Florentine Instagram Sweden | Instagram Spain - internationell upscale casual trattoria
Trattoria Giorgio's Instagram - livlig milanesisk trattoria i Östermalm
Lola Maria Instagram - spanska tapas i hjärtat av Malmö
Villa Valentina Instagram - modern spansk farmhouse med medelhavsinfluenser
Om dig och rollen
Vi söker dig med god arbetsmoral och sätter stolthet i ditt arbete. Du är noggrann, klarar av att arbeta i ett högt tempo och har ett glatt humör. Du är positiv och gillar att arbeta i team.
Huvudsakliga ansvarsområden som Köksbiträde:
Diskning och städning
Hantering av leveranser och lager
Förberedning av råvaror
Assistera kockar
Hantering av avfall och återvinning
Dessa uppgifter kräver uppmärksamhet på detaljer, förmåga att hantera tid och förmågan att arbeta effektivt i en fartfylld miljö för att konsekvent slutföra dina arbetsuppgifter.
Vad vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön + dricks
Genomsnitt 40 timmar per vecka
Boendemöjligheter (villkor gäller)
Säsongs- och tillsvidareanställningar
5000 SEK i referral bonus vid lyckad rekrytering
Stora utvecklingsmöjligheter inom bolaget
Regelbundna uppföljningar och löneutvärderingar
Strukturerad onboarding och utvecklingsplan
Årlig UIG Gala och teamaktiviteter
Möjlighet att arbeta internationellt
Ett team där man stannar länge
Att arbeta hos oss
Att bli en del av Urban Italian Group innebär att arbeta i en miljö med högt tempo, tydlig riktning och stark lagkänsla.
Här kombineras struktur med utveckling. Du får möjlighet att växa i din roll, ta ansvar och vara en del av en organisation som bygger för långsiktighet.
Vi skapar restauranger där både gäster och medarbetare vill vara - varje dag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Spanjoren Slussen AB
https://villavalentina.teamtailor.com
Slussbrogatan 10 (visa karta
)
116 45 STOCKHOLM
Villa Valentina
9862224