Köksansvarig Mariebergsskolan
Motala kommun, Kök 5 / Kockjobb / Motala
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Som vår medarbetare har du ett ansvarsfullt uppdrag att tillsammans med oss anpassa arbetet till förändringar och agera för att utveckla ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun. Teknik- och samhällserviceförvaltningen genomför varje dag samhällsviktigt arbete som att sköta, förvalta och utveckla gator, parker, fastigheter och idrottsanläggningar, städa, laga mat, hämta sopor, leverera vatten och rena avlopp. Vi får också Motala kommun att växa hållbart med ett helhetsperspektiv samt ge förutsättningar för att göra rätt på ett enkelt och rättssäkert sätt.
Vårt mål är stolta medarbetare som levererar till Motalaborna!
Måltidsverksamheten serverar god, säker, vällagad, näringsrik och hållbar mat, som är trivsam och integrerad. Måltiderna planeras med helhetssyn på miljö och bemötande. Måltidsverksamheten lagar mat till förskolor, skolor och äldreboenden, samt till region Östergötland.Publiceringsdatum2025-08-29Arbetsuppgifter
Som köksansvarig leder och fördelar du arbetet i köket. Du ansvarar för inköp och planering av måltiderna. Du säkerställer att rutiner och riktlinjer följs. Du deltar aktivt i arbetet i köket och deltar i samtliga arbetsuppgifter på arbetsplatsen.
Du har förmågan att utveckla och inspirera dina kollegor i köket. Du brinner för goda och hållbara måltider där din kreativitet sätter gränserna. Vi vill att restaurangen på Norra ska ge våra gäster en mötesplats där man kan koppla av, samla kraft och uppleva nya, spännande smakupplevelser.
Här lagar vi mat till Norra som är en en f-6 skola här serveras frukost, lunch och mellanmål. vi serverar även lunch till Zederslund som är en 7-9 skola med en egen matsal. Man lagar ca. 650 portioner till lunch varje dag. I köket arbetar i dagsläget 7 personer inklusive köksansvarig.Kvalifikationer
Formella kompetenser:
• Du ska ha 3 års kockutbildning
• Du har minst 5 års erfarenhet av arbete inom storkök/restaurang.
• Du har goda kunskaper gällande specialkost samt erfarenhet tillagning av specialkost
• Du har erfarenhet som arbetsledare. Du har ansvarat för den dagliga driften i ett kök, arbetat med inköp och egenkontroll.
Personliga kompetenser:
• Du är stabil och trygg i dig själv, hanterar stress på ett konstruktivt sätt och bibehåller ett gott humör vid press och motgångar. Du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.
• Du tänker i nya banor och finner nya lösning på både gamla och nya problem. Du kommer ofta med idéer och nya angreppssätt i arbetsrelaterade frågor och har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat.
• Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
ÖVRIGT
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
