Köksansvarig
Instö Kök & Bar AB / Kockjobb / Kungälv Visa alla kockjobb i Kungälv
Vi är en uppskattad familjerestaurang med havet som närmsta granne strax innan Marstrand. Vi söker dig som vill bli en del av en inkluderande och familjär atmosfär där vi samarbetar och har roligt tillsammans.
Vi söker en köksansvarig kock, med start i april
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet som kock, och kan bidra med både kunskap inom traditionell matlagning och inspiration till nya rätter.
• Har ett genuint intresse för god mat och alltid strävar efter att överträffa gästernas förväntningar.
• Är stresstålig, ansvarstagande och kan hantera flera bollar i luften under våra fartfyllda sommarkvällar.
• Tidigare erfarenhet av shemaläggning, inköp och planering är meriterande.
Skicka din ansökan med CV och personligt brev snarast till maria@instokokobar.se
Vi går igenom ansökningar löpande!
Följ oss gärna på Facebook och Instagram för att få en känsla av vår härliga atmosfär! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
E-post: maria@instokokobar.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Instö Kök & Bar AB
(org.nr 559358-3551), http://www.instokokobar.se
Vrångholmen 170 Rökan (visa karta
442 75 LYCKE Kontakt
Maria Gillholm maria@instokokobar.se 0708-251066 Jobbnummer
9748066