Kockar till måltidsavdelningen
Skövde kommun, Avdelning måltidsverksamhet / Kockjobb / Skövde Visa alla kockjobb i Skövde
2026-07-29
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I sektor service spelar du en viktig roll i att hålla vårt samhälle igång. Vi arbetar med allt från fastighetsskötsel, offentliga måltider och lokalvård till underhåll av gator, parker och ledningsnät – här bidrar du direkt till att skapa en bättre vardag för våra invånare. Vi erbjuder en arbetsmiljö som främjar utveckling, samarbete och nytänkande. Välkommen till oss, här finns det alltid plats för fler som vill göra skillnad!
4 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-29Arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa matglädje varje dag?
Nu söker måltidsavdelningen kockar. Hos oss blir du en del av en decentraliserad organisation där vi har stor tillit till våra medarbetare och uppmuntrar kreativitet i köksarbetet, liksom ansvarstagande inom både drift och ekonomi.
Vi lagar maten från grunden med fokus på svenska råvaror och utgår från kommunens måltidspolicy. Tillsammans bidrar vi till goda, hållbara och trivsamma måltidsupplevelser för våra gäster.
Välkommen att bli en del av vårt team!Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant kockutbildning samt erfarenhet från yrket. Du är trygg i din profession och tar egna initiativ. Du har ett brinnande intresse för matlagning, är kreativ och vill utveckla verksamheten. Du ska kunna se utvecklingsmöjligheter och söka nya angreppssätt. Du ska vara stresstålig, positiv och ha en god förmåga att skapa goda relationer och se möjligheter istället för hinder. För att du ska att trivas på denna arbetsplats är det viktigt att du är serviceinriktad och har ett mycket gott bemötande mot gäster, arbetskamrater och övriga parter.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-09-01 Eller enligt överenskommelse .
I Skövde kommun jobbar vi med allt från omsorg, stöd och utbildning till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Hos oss finns hundratals yrken och 5500 medarbetare.
Jämställda, jämlika och inkluderande verksamheter är en självklarhet för oss.
Som medarbetare i Skövde kommun är du en viktig spelare i ett lag som varje dag, året om levererar tjänster och service till våra kunder. Det är i mötet med våra kunder som värdet av vårt arbete uppstår.
Vi satsar på dig som medarbetare och erbjuder kompetensutveckling, förmånliga pensionsvillkor, friskvårdsbidrag samt flera friskvårdsaktiviteter och erbjudanden. Och det bästa av allt, vi har plats för fler.
I Skövde kommun har vi individuell och differentierad lönesättning. Information om löneintervall för befattningar:https://www.skovde.se/jobba-hos-oss/skovde-kommun-som-arbetsgivare/lon-och-lonesattning/
Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337507". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skövde Kommun
(org.nr 212000-1710)
Fredsgatan 4 (visa karta
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541 83 SKÖVDE Arbetsplats
Skövde kommun, Avdelning måltidsverksamhet Kontakt
Enhetschef
Magnus Hallberg +46500493854 Jobbnummer
10014572