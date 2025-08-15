Kockar till Älgvägens produktionskök
Växjö kommun, Måltidsorganisationen / Kockjobb / Växjö Visa alla kockjobb i Växjö
2025-08-15
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Växjö kommun, Måltidsorganisationen i Växjö
Nu söker vi dig, som tillsammans med oss vill göra nytta för dem vi är till för! Växjö kommun är Kronobergs största arbetsgivare som varje dag, året runt, arbetar för våra invånare, företag och besökare. Tillsammans skapar vi en hållbar morgondag och en attraktiv kommun att bo, leva och verka i - idag och i framtiden. Det innebär ett arbete där vi utmanar oss att tänka nytt, lära och utvecklas med varandra. Vill du vara en del i ett stort sammanhang där du får vara med och göra skillnad på riktigt? Välkommen till oss på Växjö kommun!Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Är du kock och vill jobba med fina råvaror i Växjö kommuns häftigaste och största kök? Sök redan idag!
Nu söker vi två vikarierande kockar till Älgvägens produktionskök på Norremark. Vi söker dig som har några års erfarenhet av matlagning och kan arbeta vardag, helg och storhelg. Det är meriterande om du har jobbat i kostdatasystem av någon form. Du är en stabil person som har god samarbetsförmåga och hög servicekänsla.
Du kommer att jobba i ett stort team av drivna kockar och måltidsbiträden som dagligen lagar stora mängder bra mat till våra omsorgstagare i Växjö kommun. Vi erbjuder flera spännande stationer, bland annat en dietiststation, en station där vi arbetar i kyla och självklart ett stort kök där vi producerar cirka 2000-3000 portioner om dagen.
Ditt arbete omfattar:
• planering och tillagning av måltider
• beställning av varor
• utföra egenkontroll
• servering samt vissa städ- och diskuppgifter
• säkerställa att lagar och föreskrifter följs Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig med kockutbildning och i andra hand dig som har erfarenhet av arbete i storkök eller har annan köksutbildning.
Vi vill att du har ett stort intresse för matlagning och att du ständigt strävar efter att uppnå en högre kvalitet i ditt arbete och i det som du serverar. Du behöver ta ansvar för din produktion, vara kommunikativ, ordningsam och strukturerad samt van att arbeta i ett högt tempo. Du ska ha goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift samt datorvana.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och förväntar oss att du är en god företrädare för Växjö kommun och Måltidsorganisationen.
ÖVRIGT
Växjö kommun erbjuder en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställningsblanketter kan hämtas på www.polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
Till bemannings- och rekryteringsföretag eller till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare annonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SF 17/25". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Växjö Kommun
(org.nr 212000-0662) Arbetsplats
Växjö kommun, Måltidsorganisationen Kontakt
Enhetschef
Caroline Kågell 0470-796061 Jobbnummer
9460968