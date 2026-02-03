Kockar sommar 2026 Falkenberg Strandbad

ESS Hotel Group AB / Kockjobb / Falkenberg
2026-02-03


Visa alla kockjobb i Falkenberg, Varberg, Halmstad, Laholm, Båstad eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos ESS Hotel Group AB i Falkenberg, Varberg, Laholm, Härryda, Göteborg eller i hela Sverige

Välkommen till Falkenberg Strandbad - en plats där hav, sand och genuin gästfrihet möts. Här skapar vi minnesvärda stunder för våra gäster i en av Sveriges mest omtyckta kustdestinationer. Är du redo för en sommar fylld av glädje, tempo och god mat?
Personlig, professionell och passionerad? Brinner du för matlagning och att leverera riktigt bra gästupplevelser?
Vem är du?
Vi söker en driven kock till sommarens team som trivs i högt tempo och tycker om att skapa god mat med hjärta. Du är trygg i grundläggande kökstekniker, har en god känsla för råvaror och presentation samt arbetar strukturerat även när det är mycket att göra. Du är en lagspelare som bidrar till en positiv stämning, tar ansvar för din station och hjälper kollegor när det behövs.

Publiceringsdatum
2026-02-03

Dina arbetsuppgifter
Förbereda och tillaga rätter enligt menyn och restaurangens standard

Säkerställa att råvaror hanteras hygieniskt och hålls i rätt kvalitet

Delta i service under lunch och middag samt vid särskilda evenemang

Bidra till orden och rutiner i köket samt följa HACCP och andra riktlinjer

Samarbeta nära kökschef och serveringsteam för bästa gästupplevelse

Vi tror att du har

Relevant kockutbildning eller motsvarande erfarenhet

Erfarenhet från restaurangkök, gärna à la carte eller hotellkök

Hög arbetsmoral, ordningssinne och vilja att utvecklas

God samarbetsförmåga och servicekänsla

Flexibilitet vad gäller arbetstider - dag, kvällar och helger ingår

Om tjänsten
Omfattning: Visstidsanställning för sommaren 2026, heltid eller deltid enligt överenskommelse.
Arbetstid: Varierande dag-/kvällstjänstgöring samt helger. Möjlighet till övernattning eller förmåner kan diskuteras.
Vi erbjuder

En kreativ och inkluderande arbetsplats i vacker miljö vid havet

Erfaren och stöttande ledning med fokus på utveckling

Personalrabatter på mat och boende inom ESS Group

Trygg anställning, introduktion och möjlighet till vidareutbildning

Hur ansöker du?
Ansök genom att svara på några frågor och bifoga ditt CV. Vi behandlar ansökningar löpande, så skicka din ansökan så snart som möjligt.
Sista ansökningsdag är löpande - vi kallar till intervjuer fortlöpande.
Varmt välkommen att söka!
Uppfyller du inte alla krav i annonsen? Tveka inte att ansöka ändå - vi välkomnar sökande med närliggande erfarenhet och kompetens.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7152108-1822657".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
ESS Hotel Group AB (org.nr 556710-8047), https://work.essgroup.se
Havsbadsallén 2A (visa karta)
311 42  FALKENBERG

Arbetsplats
ESS Group

Jobbnummer
9721628

Prenumerera på jobb från ESS Hotel Group AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos ESS Hotel Group AB: