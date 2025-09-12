Kockar
2025-09-12
Vi startade CHILI & WOK med ambitionen att förnya och förbättra synen på asiatisk mat.
Det naturliga valet för oss var att utgå från maten vi vuxit upp med och att dela med oss av älskade familjerecept. Konceptet är enkelt: vi lagar klassisk asiatisk mat i modern tappning, med stort fokus på gästens välmående och upplevelse.
Maten som vi serverar på CHILI & WOK skapas med traditionella smaker och med den nya tidens matlagning i fokus.
Vi söker dig som är van att arbeta i lag och har en god servicekänsla. Viktiga egenskaper för tjänsten är att du trivs i en miljö med stor variation i arbetsuppgifter, är flexibel och lösningsorienterad.
Du bör även ha en förmåga att kunna klara av att arbeta i ett högt tempo.
Sedvanliga arbetsuppgifter i restaurangkök. Du ska kunna förbereda och laga asiatisk mat. Tidigare erfarenheter av asiatisk mat är ett stort plus.
Vi erbjuder heltidstjänst, trevliga kollegor, en härlig arbetsmiljö och har även kollektivavtal.
Ansökan skickas via mail till: chiliwokumeaavion@gmail.com
Märk din ansökan med ämnesraden "Umeå"
Välkommen med din ansökan till oss!
We started CHILI & WOK with the ambition to renew and improve the view of Asian food.
The natural choice for us was to start from the food we grew up with and to share beloved family recipes. The concept is simple: we cook classic Asian food in a modern twist, with a strong focus on the guest's well-being and experience.
The food that we serve at CHILI & WOK is created with traditional flavors and with a focus on modern cooking.
We are looking for someone who is used to working in teams and has a good sense of service. Important characteristics for the position are that you thrive in an environment with great variety in tasks, are flexible and solution-oriented.
You should also have the ability to cope with working at a high pace.
Usual tasks in a restaurant kitchen. You must be able to prepare and cook Asian food. Previous experience with Asian food is a big plus.
We offer full-time employment, nice colleagues, a wonderful working environment and also have a collective agreement.
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: chiliwokumeaavion@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Umeå". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Chili-Wok i Umeå AB
(org.nr 559113-6089)
Marknadsgatan 3 (visa karta
)
904 22 UMEÅ Jobbnummer
9506515