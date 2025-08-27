Kockar

Maysara AB / Kockjobb / Härnösand



Vi söker två passionerade kockar till vår restaurang!
Vill du bli en del av ett dedikerat team och laga smakrik, autentisk indisk mat i en trivsam restaurangmiljö? Nu söker vi:
1 Tandoori-kock
Du har erfarenhet av att arbeta med tandooriugn och kan tillaga klassiska rätter som tandoorikyckling, naan, seekh kebab m.m. Du har god känsla för smaker och är van vid ett högt tempo i köket.
1 Kock ala carte (allround)
Du har bred erfarenhet, Du är trygg i köket, arbetar rent och strukturerat, och brinner för att skapa god mat från grunden.

Publiceringsdatum


Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet från arbete i kök / restaurang .
God samarbetsförmåga.

Noggrann, punktlig och engagerad
Språkkunskaper i svenska eller engelska är meriterande.
Plats: Stora torget , Härnösand
Arbetstid: Heltid/Deltid - enligt överenskommelse
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Intresserad?
Skicka din ansökan och CV till: samsrestaurang@gmail.com

Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07


Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Maysara AB (org.nr 559104-5553)

Arbetsplats
Sams restaurang

Jobbnummer
9479399

