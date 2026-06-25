Kock timvikarie
Sunne kommun, Samhällsbyggnad / Kockjobb / Sunne Visa alla kockjobb i Sunne
2026-06-25
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Sunne i Värmland är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt. Här finns ett rikt föreningsliv där du kan utöva dina intressen. På fem minuter tar du dig mellan spabesöket, shoppingen, skogspromenaden, teatern, badet, golfrundan, skidåkningen eller vad du nu väljer. Kommunen är känd för sina många arrangemang, sin berättartradition och ett varierat näringsliv med små och medelstora företag. Välkommen! Läs mer om Sunne på sunne.sePubliceringsdatum2026-06-25Beskrivning
Kostenheten tillagar måltider för våra barn i förskolan, elever i skolan och till kunder inom omsorgen. Vår målsättning är att utveckla kosten och laga en välsmakande, näringsriktig varierad kost lagad från grunden.
Vi ser att behovet för timvikarier inom kostenheten ökar och att vi behöver stärka upp den delen hos oss. Därför söker vi nu dig som är utbildad inom kök och restaurang eller har dokumenterad erfarenhet inom kockyrket - och som självständigt kan ta ansvar för matlagningen i kök. Dina arbetsuppgifter
Som kock i vår vikariepool kan du få jobba i något av våra 18 kök inom Sunne kommun, med varierande arbetsuppgifter. Arbetet ställer krav på att du är självgående och trygg i din roll som kock, då du vid behov kan arbeta ensam i kök.
Du ska ha god kunskap om de lagar och regelverk som styr verksamheten, såsom livsmedelslagstiftning och egenkontroll.
En viktig del i arbetet är att kunna planera och tillaga specialkost, då behovet av detta ökar, inklusive specialkost för exempelvis allergier och medicinska behov såsom diabetes.
Du deltar aktivt i arbetet i köket och bidrar tillsammans med kollegor till utveckling och kvalitet i måltiderna. Du brinner för goda och hållbara måltider där din kreativitet bidrar till en positiv måltidsupplevelse för våra gäster.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad kock på Gymnasienivå eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Dokumenterad erfarenhet av minst 1 års arbete är också ett krav.
Du har ett stort intresse av att laga god och näringsriktig mat till våra gäster självständigt från grunden.
Du har kunskaper och erfarenhet av tillagning av specialkost, inklusive allergikost och medicinsk anpassad kost såsom diabeteskost. Goda kunskaper i svenska språket såväl muntligt som skriftligt då arbetet kräver dokumentation såsom egenkontroll. Du ska ha god datorvana.
Som person är du strukturerad och självgående, har god förmåga att prioritera och planera ditt arbete samt lätt för att samarbeta. Du ska dela skolans värdegrund och se glädje i att arbeta med ungdomar. Du är serviceinriktad och har ett positivt tänkande samt är flexibel, kreativ och vill visa bra resultat.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Giltigt B-körkort. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Sunne kommun tar emot ansökningar via länken i annonsen och meddelande om tjänsten ges via din inloggning i systemet. Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Sunne Kommun
(org.nr 212000-1843), https://sunne.se/sv/naringsliv/ledigajobb/
Kvarngatan 4 (visa karta
)
686 80 SUNNE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sunne kommun, Samhällsbyggnad Kontakt
Daniel Fallegrim, kostchef 0565-16387 Jobbnummer
9978459