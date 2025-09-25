Kock till Ystad och Österlen
Vi söker en passionerad och erfaren kock som vill bli en del av vårt härliga team i Ystad och Österlen!
Om tjänstenVi erbjuder en unik möjlighet att arbeta i en spännande och kreativ miljö där du kommer att ansvara för att skapa minnesvärda måltidsupplevelser i våra fantastiska restauranger runt om i Skåne men framförallt i Ystad och på Österlen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter Planera och förbereda menyer med fokus på lokala och säsongsbetonade ingredienser
Laga mat med hög kvalitet och presentera den på ett estetiskt tilltalande sätt
Samarbeta med andra kockar och personal för att säkerställa en effektiv drift av köket
Följa hygien- och säkerhetsföreskrifter i köket
Vem är du? Har flera års erfarenhet av att arbeta som kock i ett professionellt kök
Är passionerad för matlagning och har en kreativ anda
Trivs i en dynamisk miljö och kan hantera stress på ett konstruktivt sätt
Har god kommunikationsförmåga och arbetar väl i team
Tycker om att byta arbetsplats och ser charmen i detta
Talar svenska eller engelska
Meriterande med körkort
Varför arbeta med oss? Möjlighet att vara en del av ett dedikerat och kreativt team
Arbeta i natursköna omgivningar nära havet
Utveckla dina färdigheter genom att experimentera med nya ingredienser och maträtter
Ta del av attraktiva förmåner och en inkluderande arbetsmiljö
Tillträde och anställningsform
Tjänsten passar de som vill arbeta extra vid sidan av studier eller annat arbete, med eventuell möjlighet till en tjänst på 75%-100%
Lönesättningen är individuell med kollektivavtalet som bas.
Varför ska du jobba på RA Hospitality?
Att jobba hos oss är framförallt väldigt roligt! Vem vill inte ha hundratals härliga kollegor och möjlighet att jobba på massor av spännande arbetsplatser?
Erfarenhet - Hos oss får du snabbt erfarenheter som annars tar flera år att uppnå. Jobba på allt från en till 30 olika arbetsplatser, hos oss finns alla möjligheter! Lär känna nya branschkollegor och skaffa dig ett brett nätverk i branschen!
Flexibelt schema - Jobba eller vara ledig? Hos oss får du sms-förfrågningar och väljer själv hur mycket, när och vart du vill jobba. Vi erbjuder både heltid, deltid och extraanställningar!
Personalaktiviteter - Få vänner för livet! Vi hittar på massa kul tillsammans för att stärka gemenskapen och visa vår uppskattning.
Friskvård och förmåner - Vi erbjuder alla våra anställda oavsett anställningsgrad rabatterade träningskort. Vi erbjuder även rabatt på hotellvistelser i hela Norden!
Utbildning - Flera gånger per år anordnar vi utbildningar på olika nivåer. Vi har också ett samarbete med externa parter, bl.a. Restaurangakademien.
Trygga och bra villkor med kollektivavtal - Hos oss ingår allt, försäkring, pension och semesterersättning. Dessutom så får du en konkurrenskraftig lön samt tillägg för obekväma arbetstider.
Mer om oss RA Hospitality är Nordens ledande bemanningsföretag inom besöksnäringen. Vi har funnits i över 25 år och har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Oslo. Vi bemannar, rekryterar och outsourcar personal till hotellkedjor, stjärnkrogar, företagsrestauranger, kommuner, konferensanläggningar, cateringföretag och stora Arenor.
Våra ledord är effektivitet, kvalitet, flexibilitet och omtanke.
