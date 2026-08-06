Kock till Villa Foresta

Stockholm Meeting Selection AB / Kockjobb / Lidingö
2026-08-06


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Kock till Villa Foresta – Lidingös vardagsrum
Villa Foresta på Lidingö har under det senaste året utvecklats till en levande mötesplats för gastronomi, musik och upplevelser. Nu söker vi en passionerad kock som vill vara med och ta vår matupplevelse till nästa nivå.
Vi erbjuder en kreativ arbetsmiljö med höga ambitioner där hållbarhet, kvalitet och säsongsbetonade råvaror står i fokus. Du blir en del av ett engagerat team som älskar att ge våra gäster det lilla extra – varje dag.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av både kall- och varmkök
Brinner för hantverksmässig matlagning
Är självgående, kreativ och gillar att utvecklas
Behärskar svenska i tal och skrift
Är stresstålig, lyhörd och gillar att jobba i team

Vi erbjuder:
Heltidstjänst med 6 månaders provanställning
Arbetstider dag och kväll, måndag till söndag
Kollektivavtal, marknadsmässig lön och fina förmåner inom vår hotell- och restaurangfamilj

Vill du vara med och skapa något unikt? Skicka in din ansökan redan idag – urval sker löpande.
Välkommen till Villa Foresta – där vardagen blir en upplevelse.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-07
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Stockholm Meeting Selection AB (org.nr 556817-9799)
Södra Hamnvägen 32 (visa karta)
115 41  STOCKHOLM

Kontakt
Rekryterare
Robert Gynne
robert.gynne@nasbyslott.se

Jobbnummer
10024375

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