Kock till vårt team!
Lokalen Alingsås Saluhall AB / Kockjobb / Alingsås Visa alla kockjobb i Alingsås
2025-10-29
Visa alla jobb hos Lokalen Alingsås Saluhall AB i Alingsås
Nu söker vi förstärkning till vårt team i köket!
Vi söker kock med erfarenhet av både à la carte och lunch då tjänsten innefattar både och.
Det är viktigt för oss att du har god kunskap om råvaror och vill skapa en upplevelse av högsta kvalité till våra gäster!
Vi värdesätter teamkänslan högt och ser att du är en person med positiv energi som finns där för dina kollegor och bidrar med en härlig stämning!
Du har god samarbetsförmåga, är noggrann och strukturerad och är van vid att ta ansvar.
Anställningsgrad: deltid, arbetstid innefattar även kväll och helg efter restaurangens öppettider. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28
E-post: jennie@lokalen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan kock". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lokalen Alingsås Saluhall AB
(org.nr 559279-9745)
Kungsgatan 27 (visa karta
)
441 30 ALINGSÅS Kontakt
Jennie Andersson jennie@lokalen.se Jobbnummer
9579691