Kock till Tunets förskola 93,75%
Mjölby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen / Kockjobb / Mjölby Visa alla kockjobb i Mjölby
2026-01-23
Vi är Mjölby kommun. Tillsammans levererar vi service och tjänster, är samhällsbyggare och myndighetsutövare. Vårt arbete är till nytta för samhället och med medborgarens bästa i fokus - genom hela livet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen är en av Mjölby kommuns sex förvaltningar, med ansvar för flera centrala samhällsfunktioner. Med cirka 450 medarbetare arbetar vi med planering, utveckling och förvaltning av kommunens infrastruktur, fastigheter, parker och utemiljöer. Förvaltningen ansvarar även för vatten- och avloppsverksamhet, avfallshantering, måltidsservice, lokalvård samt räddningstjänst.
På Tunets förskola serverar man frukost, lunch och mellanmål till fyra avdelningar ca 65 barn och personal.Vi arbetar med måltidspedagogik för barnen på förskolan.
Vill du vara med och tillföra matglädje och utveckla måltiderna på Tunets förskola? Då är det här din möjlighet!Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Du arbetar med alla förekommande uppgifter i ett kök så som matlagning, disk, beställningar, egenkontroll och uppföljning av rutiner mm.
Du har goda kunskaper i specialkost. Du bidrar till ett gott samarbete med förskolans personal.
Du bidrar till en god arbetsmiljö. Du har ett stort engagemang i måltidspedagogik.Kvalifikationer
Du har utbildning inom restaurang eller storhushåll eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Du har minst 3 års erfarenhet inom yrket.
Du har goda kunskaper om livsmedelshygien och livsmedelslagen. Du har förmågan att planera och organisera ditt arbete.Du har god förmåga att förstå svenska i tal och skrift.
Du har förmågan att, både självständigt och tillsammans med andra, fatta snabba och tydliga beslut. Du har även en god initiativförmåga.
Vi är en trygg och hållbar arbetsgivare. Stor nog att erbjuda medarbetare goda arbetsvillkor och spännande utvecklingsmöjligheter. Liten nog för nära samarbeten, delaktighet och inflytande.
Med fokus på vårt uppdrag, att göra nytta för samhället, möjliggör vi utrymme för eget ansvar och kreativitet. Tillsammans driver vi kommunen och den hållbara samhällsutvecklingen framåt.
ÖVRIGT
Vår kommun är expansiv med cirka 28 824 invånare. Vi har nära till varandra och nära till resten av världen, kommunikationerna är utmärkta. Mjölby kommuns vision sammanfattas i en slogan: Världsvan och hemkär. Världsvan står för öppenhet, nytänkande, vilja att växa och tro på framtiden. Hemkär står för stolthet och glädje över hembygden. Hos oss är det enkelt att leva ett gott liv.
I din ansökan bifogar du relevanta utbildningsintyg och examensbevis som styrker ditt CV. Om du kommer vidare till intervju kommer vi kontrollera din ID-handling. Läs mer om vår rekryteringsprocess på www.mjolby.se/ledigajobb. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301041". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mjölby kommun
(org.nr 212000-0480) Arbetsplats
Mjölby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Kontakt
Driftchef Måltids- och lokalvårdsavdelningen
Klaus Rinnegård klaus.rinnegard@mjolby.se 010 - 234 62 33 Jobbnummer
9700162