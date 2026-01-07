Kock till Tryffelsvinet Ystad
2026-01-07
Föreställ dig att kliva in på Tryffelsvinet där dofterna av långkokt tomatsås, vitlök som fräser i olivolja, grillat kött, nybakat bröd och en hint av basilika sveper genom luften.
Stämningen är levande och varm. Samtal sorlar, glas klingar, skratt studsar mellan borden. Det är avslappnat men omsorgsfullt, rustikt men själfullt. Här är det lika självklart att dela rätter som att dela historier.
Tryffelsvinet är inte bara en restaurang, det är en plats att stanna kvar på. Låta måltiden ta tid, samtalen bli långa och skratten höras högt. Man njuter, delar och firar livet runt bordet, precis som i Italien.Publiceringsdatum2026-01-07Om företaget
Tryffelsvinet drivs av oss, Patte och Kattis som 2020 flyttade ner till Skåne med våra barn för att öppna Tryffelsvinet i Kivik. Under sensommaren 2024 tog vi nästa steg och öppnade Tryffelsvinet Ystad, i det charmiga gamla stationshuset.
Båda våra restauranger speglar oss, det vi inspireras av och det vi älskar. Det italienska köket är vår kärna: fokus på detaljer, genuinitet, grymma råvaror och en vilja att utvecklas, men alltid hålla det "enkelt" med stora, rena smaker.
Menyn är fylld med klassiska italienska inslag: pastarätter som får smaklökarna att sjunga, antipasti att dela med vänner, risotto med skaldjur och saftiga kötträtter som sagt med passion och hantverk.
Vi brinner för en service som är proffsig, kunnig och familjär, utan att någonsin kännas stel. Tryffelsvinet ska vara en plats där alla känner sig välkomna, både gäster och kollegor.
Vi arbetar själva på golvet och är en del av det dagliga arbetet. Tillsammans med våra kollegor lägger vi ner mycket av oss själva i det vi gör. Vi spenderar mycket tid ihop, och för oss är det en självklarhet att skapa ett välfungerande team där vi jobbar tillsammans, för varandra och för gästen. Här ska man trivas, ha roligt och tycka om att gå till jobbet!
Från och med 20 december till mitten av februari håller vi stängt för återhämtning och vintervila. En viktig del av vår filosofi för att kunna ge fullt fokus, energi och kvalitet under resten av året.
Vi söker dig som har några års erfarenhet som kock och som vill arbeta i ett kök där passion, kvalitet och gemenskap står i centrum. Hos Tryffelsvinet får du arbeta i ett engagerat team och i en varm, levande restaurangmiljö där maten och gästens upplevelse alltid är i fokus.
Du har kanske tidigare arbetat med italiensk mat, eller så har du en stark vilja att lära dig det italienska köket.
För oss är det viktigaste att du har ett gediget intresse för mat, respekt för råvaror och stolthet i ditt hantverk. Mat handlar om smaker, tempo och passion men också om gemenskap och yrkesstolthet i det vi gör tillsammans.
Du förstår att ett kök fungerar som bäst när man stöttar varandra, delar ansvar och glädje och arbetar som ett lag. Varje tallrik som lämnar köket är en del av helhetsupplevelsen, och hos oss är gästen alltid i centrum.
Vi erbjuder en arbetsplats med högt tempo, mycket hjärta och varm stämning, där du får möjlighet att utvecklas, lära dig och vara en viktig del av ett passionerat team.
För oss är god arbetsmoral, punktlighet, samarbete utan hierarkier, ordning och reda samt att vårda sin arbetsplats inte bara goda egenskaper, det är en självklar grundförutsättning.
Vi söker kockar både till Tryffelsvinet Ystad med start mitten/slutet av februari samt till Tryffelsvinet Kivik med start i april.
Öppettider: ons-sön, dag- och kvällstid.
Välkommen att bli en del av Tryffelsvinet där matglädje, laganda och italiensk passion står i fokus. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
Via mail
E-post: hej@tryffelsvinetystad.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kock". Omfattning
Arbetsgivare Ystads Matbod AB
(org.nr 559485-0942)
Hamngatan 1 A
)
271 39 YSTAD
