Kock till thailändska maträtter

Torino SHM HB / Kockjobb / Säter
2025-10-12


Brinner du för thaimat? Då kan du vara vår nästa kock!
Vi söker en kock till vår pizzeria som vill vara med och skapa smakrika matupplevelser för våra gäster. Din huvudsakliga uppgift blir att laga thaimat - framför allt wok och andra varmrätter. Har du även erfarenhet av sushi är det ett plus, men det är inget krav.

Dina arbetsuppgifter
* Tillaga thaimat (wok och övriga rätter)
* Förbereda råvaror
* Hålla rent och ordning i köket
* Stötta med övriga arbetsuppgifter i kök och restaurang
Vi söker dig som är
* Noggrann och ansvarsfull
* Flexibel och samarbetsvillig
* Van att arbeta i ett högt tempo
* Intresserad av både matlagning och service

Om tjänsten
* Anställningsform: Timanställning, deltid eller heltid - vi är flexibla
• Arbetstid: Vissa vardagar enligt schema
* Start: Enligt överenskommelse
* Lön: Enligt överenskommelse
Är du den vi söker? Skicka din ansökan via mejlen nedan redan idag.vi går igenom ansökningar löpande
St.skedvi@hotmail.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11
E-post: St.skedvi@hotmail.com

Arbetsgivare
Torino SHM HB

Jobbnummer
9552468

