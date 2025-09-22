Kock till Slottshotellet
Slottshotellet fortsätter ta kliv på sin resa & utökar nu styrkan med ytterligare en kock! Hos oss blir du del av en varm och kreativ arbetsplats där genuin matglädje och teamkänsla står i fokus. Låter detta som din nästa utmaning? Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-09-22Om företaget
Slottshotellet är en exklusiv hotell- och konferensanläggning belägen i en historisk och naturskön miljö med Kalmar Slott som granne. Vi erbjuder både avkopplande och inspirerande upplevelser för gäster som söker en kombination av äldre tiders atmosfär och modern komfort. Här kan man njuta av eleganta rum, förstklassig mat och en rad tjänster och evenemang, både för privatpersoner och företag. Med sin unika atmosfär, sina skräddarsydda konferenslösningar & service i världsklass är Slottshotellet den perfekta platsen för både rekreation och affärsresor.
Att jobba på Slottshotellet innebär att vara en del av en unik och familjär arbetsmiljö där teamet värdesätter såväl professionalitet som gemenskap. Här på hotellet är alla medarbetare viktiga för att skapa den speciella atmosfär som gör gästerna både nöjda och återkommande. Arbetet präglas av ett nära samarbete där det är enkelt att trivas och växa, samtidigt som man får möjlighet att bidra till att ge våra gäster en minnesvärd upplevelse. Dina arbetsuppgifter
Som kock på Slottshotellet blir du en del av ett sammansvetsat team där alla tar ansvar och bidrar till helheten. Här får du ett omväxlande arbete i hjärtat av hotellets upplevelse - från frukost till à la carte, där din kunskap, smak och känsla för mat verkligen får komma till sin rätt. Du kommer bland annat:
Planera, förbereda och tillaga à la carte, luncher, frukost och eventmenyer enligt vår säsongsanpassade meny
Ta emot leveranser och preppa inför dagens och kvällens serveringar
Säkerställa god hygien, ordning och rutiner i kök enligt gällande regelverk
Vara delaktig i köksmöten, menybyten och utvecklingen av vårt kök
Bidra till ett gott arbetsklimat och samarbeta med köks- & serveringsteamet
Krav Minst 6 års erfarenhet som kock - du behöver vara trygg i hela processen, från prepp till färdig rätt.
Dokumenterad erfarenhet av à la carte och vana att arbeta självständigt i kök.
Mycket goda språkkunskaper i svenska eller engelska.
Förståelse för livsmedelshygien, egenkontroll och allergier
Meriterande
Det är en fördel om du även har:
Bakgrund från ansvarsfunktioner, exempelvis personalledning eller att utveckla menyer
Kunskap och erfarenhet inom köksekonomi med förståelse för råvarukostnader, svinn och lönsamhet
Erfarenhet från större verksamheter med högt tempo och förmåga att hantera stress på ett professionellt sätt
Genomförd kockutbildning
B-körkort
Vi söker dig som
Vi söker dig som är en trygg och erfaren kock med passion för yrket och stolthet i det du gör. Du är smaksäker, kreativ och har en nyfikenhet som driver dig att utvecklas och bidra med nya idéer. Du är lugn och metodisk i köket även när tempot är högt - du tar dig igenom stressiga situationer med hjälp av ditt fokus och din professionalism.
Som person är du pålitlig och arbetslojal, med en stark känsla för kvalitet och yrkesstolthet. Du har lätt för att samarbeta och ser värdet i att vara en del av ett team där alla hjälps åt. Kort sagt letar vi efter en kock som både kan stå stadigt själv och samtidigt bidra till helheten!
Övrig information
Start: Omgående, enligt överenskommelse
Arbetstider: Heltid, varierande arbetstider dag/kväll/helg. Schema enligt överenskommelse (skift kan förekomma)
Placering: Slottshotellet Kalmar
Anställningsform: Heltid, tillsvidare med 6 månaders provanställning
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömning av din ansökan.
Pga teknikaliteter hos Arbetsförmedlingen står Tillväxtinitiativet Kalmars partner Thread AB som arbetsgivare i annonsens faktatext längst ner på annonsen i platsbanken. Tjänsten som beskrivs ovan är hos Slottshotellet och det är också de som blir din arbetsgivare om det blir du som får tjänsten. Arbetsgivaren får rekryteringsstöd av Tillväxtinitiativet Kalmar för att hitta just dig. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
