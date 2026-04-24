Kock till Sånnaskolan
Gemensam service söker efter nya serviceinriktade medarbetare! Är du vår nya kollega?
Vi vet att engagerade, motiverade och trevliga medarbetare skapar god service och är nyckeln till vår framgång. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör. Därför är det viktigt för oss att du trivs i vårt team.
Din roll hos oss
Som kock kommer du att arbeta med kvalificerad matlagning. I arbetet ingår även att på ett säkert sätt kunna tillaga och hantera specialkoster och menyer till våra matgäster med behov av anpassad matsedel. Du planerar, organiserar och leder det dagliga arbetet i köket med din kollega. Vidare ingår traditionella arbetsuppgifter som förekommer i kök så som egenkontroll, beställningar, fakturahantering, diskning, städning med mera.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har godkänt betyg från restaurang- och livsmedelsprogrammet med inriktning kök och servering eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av att arbeta i produktionskök samt kunskap om och erfarenhet av specialkostmatlagning. Vidare har du goda kunskaper om livsmedelshygien och egenkontroll samt erfarenhet av beställningar och fakturahantering.
Har du kunskap och erfarenhet i kostdataprogram är det meriterande. Du har god datorvana och kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. För tjänsten krävs även att du kan cykla.
Dina personliga egenskaper är viktiga och vi söker dig som är flexibel, lyhörd och har lätt för att samarbeta. Du är lösningsfokuserad, positiv, har driv och engagemang. Att kunna bidra med det lilla extra både till arbetskollegor och gäster är viktigt för dig.
När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.
Det här är vi
Våra 80 kök lagar tillsammans bland annat 14 000 lunchportioner varje dag. Vi är stolta över vår yrkesroll och vårt hantverk. Genom att ha fler ekologiska produkter, säsongsanpassa menyerna, öka andelen grönt och minska på svinnet arbetar vi för ett mer hållbart samhälle. Vi är 72 KRAV-certifierade kök på förskolor, skolor och äldreboenden och vi arbetar för att bli fler. Med hållbar utveckling som ledstjärna arbetar vi för lustfyllda måltider med maten i centrum!
Vårt grunduppdrag är att leverera kostnadseffektiva tjänster av hög kvalitet till alla Kristianstad kommuns förvaltningar inom områdena lokalvård, måltider, fordon, transport, bemanning, rekrytering och intern service. Våra värdeord är kvalitet, omtanke och mod. Vi skapar mervärde varje dag!
Kommunledningskontoret ansvarar för att strategiskt leda, samordna och utveckla kommunens verksamhet. Här ryms funktioner som ekonomi, HR, IT, kommunikation, medborgarcenter, näringsliv, besöksnäring och gemensam service. Med våra cirka 700 engagerade medarbetare verkar vi under kommunstyrelsens ledning för att skapa en positiv utveckling för alla i vår kommun. Välkommen att bli en del av oss på Kommunledningskontoret!
Vi erbjuder
Vi är drygt 7000 medarbetare i Kristianstads kommun som gör skillnad i människors vardag, varje dag. Hos oss hittar du medarbetare som brinner för välfärden och vill utveckla idéer till verklighet. Kristianstads kommun erbjuder flera olika karriärvägar så att du kan utvecklas genom hela arbetslivet. Läs mer om våra förmåner och oss som arbetsgivare här. (Länk)
Bra att veta
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via ansökningsknapp. Istället skickar du din ansökan med posten eller lämnar ansökan på Rådhus Skåne. Märk kuvertet med titel och referensnummer. Har du frågor kan du kontakta medborgarcenter 044-13 50 00.
Har du frågor kring hur du gör din ansökan, kontakta systemets support på telefon 0771-69 36 93. Välj 1 - Visma Recruit och 2 - arbetssökande.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "KLK-2026-41". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kristianstads kommun
(org.nr 212000-0951)
291 80 KRISTIANSTAD Arbetsplats
Kristianstad kommun, GS Måltid Kontakt
Fackförbundet Kommunal 010-442 79 57 Jobbnummer
9873894