Kock till Rimforsa skola
Vi söker nya kollegor!
Vill du jobba med människor, påverka andra människors liv och göra skillnad är Kinda kommun stället för dig. Här bryr vi oss om varandra och det är alltid nära till kollegor, chef och medborgare. Vi står inför en spännande framtid och vill fortsätta ge service med hög kvalitet till våra medborgare. Därför vill vi att alla medarbetare ska se möjligheterna, både i det lilla och i det stora. Här arbetar vi med värdegrunden framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Den är med oss i det dagliga arbetet, hur vi bemöter varandra och de vi arbetar för, medborgarna.
Kock eller skolmåltidsbiträde till Rimforsa skola
Vill du arbeta med mat som gör skillnad - varje dag?Kinda kommun söker i första hand en kock, alternativt ett skolmåltidsbiträde, till köket på Rimforsa skola. Hos oss får du möjlighet att bidra till elevernas hälsa, trivsel och lärande genom goda, näringsrika måltider i en trygg skolmiljö.
Om rollen
Som kock/skolmåltidsbiträde i Rimforsa skola arbetar du med skolmåltider för elever i låg- och mellanstadiet. I rollen ingår ansvar för tillagning och servering av lunch, samt förberedelse av sallader, frukost och mellanmål. Arbetet sker i nära samarbete med övriga medarbetare i köket.
Beroende på din kompetens och erfarenhet kan arbetsuppgifterna anpassas, med större ansvar för matlagning och planering om du är utbildad kock.
Tjänstgöringsgraden är för närvarande 60 %, med möjlighet till utökning om verksamhetens behov förändras, exempelvis vid personalförändringar.Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
• Tillagning och/eller servering av näringsrika och balanserade skolmåltider
• Förberedelse av salladsbuffé, frukost och mellanmål
• Säkerställa god hygien, livsmedelssäkerhet och ordning i köket
• Ge ett gott och professionellt bemötande till elever och kollegor
• Bidra till ett välfungerande och positivt samarbete i köksteametKvalifikationer
• Kockutbildning eller dokumenterad erfarenhet som kock är meriterande
• Erfarenhet av arbete i skolkök eller storkök är meriterande
• God kunskap om livsmedelshygien och egenkontroll
• Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team
• Serviceinriktad, flexibel och ansvarstagande
Vi välkomnar även ansökningar från dig som har erfarenhet som skolmåltidsbiträde och ett intresse av att utvecklas inom området.
Vad vi erbjuder
• Ett meningsfullt arbete där du bidrar till barns hälsa och välbefinnande
• En trivsam arbetsmiljö med engagerade kollegor
• Möjlighet att arbeta i en verksamhet som präglas av kvalitet, ansvar och dialog
Kinda kommun värdesätter mångfald och strävar efter en inkluderande arbetsplats där alla känner sig välkomna.
Anställningsvillkor
• Anställningsform: Tillsvidare
• Omfattning: Deltid 60%
• Tillträde: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Kinda kommun.Vi ser fram emot din ansökan och hoppas få välkomna en ny kollega till Rimforsa skola! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
(org.nr 212000-0399) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Måltidschef
Anki Bexell ann-kristine.bexell@kinda.se 049419005 Jobbnummer
