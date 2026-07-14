Kock till Olsgården
Ronneby kommun, Teknik, Fritid- och Kulturförvaltningen / Kockjobb / Ronneby Visa alla kockjobb i Ronneby
2026-07-14
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Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Läs om Ronneby kommun via https://ronneby.se/naringsliv--arbete/arbeta-hos-oss.html
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-14Arbetsuppgifter
Kock till Olsgårdens omsorgsboende
Vill du vara med och skapa goda måltidsupplevelser för våra äldre? Nu söker vi en engagerad kock som vill stärka upp teamet i köket på Olsgårdens omsorgsboende.
Som kock hos oss arbetar du tillsammans med dina kollegor för att planera, tillaga och servera goda och näringsriktiga måltider till våra boende.
Måltiden är en viktig del av vardagen och du bidrar till att skapa matglädje, trygghet och en positiv måltidsupplevelse.
Du ansvarar för att upprätthålla hög kvalitet i köket och säkerställa att arbetet bedrivs enligt gällande lagstiftning, rutiner för livsmedelssäkerhet och egenkontroll.
Tillsammans med dina kollegor utvecklar du verksamheten med fokus på kvalitet, service och de boendes behov.
Arbetstid
Du arbetar som längst till klockan 16.30 och tjänstgör en helg per månad enligt rullande 6 veckorsschema. Arbetstiderna ger goda möjligheter till balans mellan arbete och fritid.
Välkommen med din ansökan och bli en viktig del av teamet på Olsgårdens omsorgsboende!KvalifikationerUtbildningsbakgrund
Vi söker dig som har minst 3 års yrkeserfarenhet eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Yrkesspecifik kunskap
•Har goda kunskaper inom relevant lagstiftning gällande egenkontroll och livsmedelssäkerhet.
•Har erfarenhet av specialkost och storköksproduktion.
•Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
•Har god datorvana.
Registerutdrag
Om du blir aktuell för tjänsten krävs uppvisande av utdrag ur belastningsregistret.Erfarenheter
Har du erfarenhet från offentlig sektor är det meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en riktig lagspelare och som trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål.
Du är ansvarstagande, flexibel och har ett genuint intresse för mat och måltider.
Du arbetar strukturerat, har en god känsla för service och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Rekrytering sker fortlöpande.
Observera att Ronneby kommun har tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen.
Du som söker en tjänst hos oss kommer istället i ansökningsförfarandet att få svara på ett antal frågor där du beskriver din kompetens inom efterfrågat område. I urvalsarbetet kommer vi att utgå ifrån dessa svar som komplement till ditt CV, och alltså inte begära in ett personligt brev.
I de fall det finns lagkrav på utdrag ur belastningsregistret kommer du att behöva uppvisa ett sådant.
För vissa tjänster i Ronneby kommun genomför vi bakgrundskontroller av slutkandidater.
Hos oss i Ronneby kommun omfattas våra medarbetare av centrala kollektivavtal (HÖK och AB). Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättning, och erbjuder ersättningar enligt kollektivavtalens bestämmelser. Vårt lönepolitiska arbete bygger på de centrala kollektivavtalen. Har du frågor är du välkommen att kontakta Personalenheten via personal@ronneby.se
.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336393-2026-56". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronneby Kommun
(org.nr 212000-0837)
Karlshamnvägen 4 (visa karta
)
372 80 RONNEBY Arbetsplats
Ronneby kommun, Teknik, Fritid- och Kulturförvaltningen Kontakt
Fackliga företrädare nås via Kontaktcenter +46457618000 Jobbnummer
10002031