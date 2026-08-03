Kock till norrländska Knut
Knut Restaurang & Bar AB / Kockjobb / Stockholm Visa alla kockjobb i Stockholm
2026-08-03
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Norrländska Knut Regeringsgatan söker en ny kollega till köket.
Vi söker dig som:
• Har minst 3 års erfarenhet från á la carte kall- & varmkök
• Kommunicerar väl med sina kollegor
• Har känsla för upplägg
• Är van vid ett högt tempo
• Gillar och har kunskap om de svenska, vilda smakerna
Vi har öppet måndag-lördag kvällstid, luncher på vardagar samt brunch på lördagar. Schemat är mestadels kvällar och helger, dock ej den heliga söndagen som alltid är stängd.
Intervjuer sker löpande och tjänsten tillsätts enligt överenskommelse.
Maila in din ansökan och CV till oss och märk ansökan med Regeringsgatan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28
E-post: ansokan@restaurangknut.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Regeringsgatan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knut Restaurang & Bar AB
(org.nr 556923-0005)
Regeringsgatan 77 (visa karta
)
111 39 STOCKHOLM Arbetsplats
Knut Restaurang & Bar Jobbnummer
10019559